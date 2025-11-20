輝達最新財報優於預期 川普喊與台合作擴大美晶片產能

在美國華府舉行的美沙投資論壇，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、輝達執行長黃仁勳同台，談到AI新一輪投資熱潮。輝達最新財報再度擊敗華爾街預期，在資料中心與AI伺服器出貨強勁帶動下第3季營收570億美元，比去年同期成長62%，也牽動整體科技股走勢。在會場上，黃仁勳把輝達形容成全球AI基礎建設的核心供應商。

輝達執行長黃仁勳表示，「我們一起合作讓這家公司起步，現在又拿下馬斯克這位了不起的客戶。你能想像嗎？一家草創公司，年收入幾乎為零，現在竟然要為馬斯克建造資料中心，500兆瓦的規模簡直是天文數字，這家公司真是太厲害了。」

除了有中東資金加持，黃仁勳近期也接連造訪台灣，強調「沒有台積電就沒有輝達」。川普在同一場論壇致詞時特別提到，輝達與「台灣朋友」在美國興建晶片廠，表示要放寬高技術人才簽，讓台灣工程師先來美國帶頭教學，之後再把技術交給美國本土勞工，被外界視為對台灣半導體關係的最新背書。

美國總統川普指出，「黃仁勳跟他來自台灣的朋友，要在美國蓋一座超大的晶片工廠，掌握4到5成的晶片產能，我覺得你不可能找一群連晶片長什麼樣子都不知道的人，就把工廠交給他們。」

不過就在輝達財報一次又一次驚艷市場的同時，AI是否過熱、股價是否提前反映？也是華爾街關注焦點。分析人士指出，輝達坐擁龐大現金與技術優勢，短期內仍是AI淘金潮裡賣鏟子的人，但長期來看，如果產業從大型語言模型轉向其他AI架構，輝達也必須持續創新才能維持領先。

歐亞集團資深分析師賴納斯認為，「輝達現在的處境比很多公司都還要穩健，因為他們手握龐大現金儲備，真正的風險反而在那些像是CoreWeave，大量舉債租用GPU的新創公司。」

面對AI榮景與泡沫疑慮拉鋸，黃仁勳一邊端出新一代Blackwell晶片，搶攻全球雲端與企業訂單；川普則把AI、晶片，和高階製造視為美國競逐中國與歐洲的關鍵戰略產業。從沙烏地AI資料中心到美國本土晶片工廠，再到台灣的晶片供應鏈，未來幾季輝達財報恐怕也將持續牽動全球資本市場神經。