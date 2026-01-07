輝達最新進度！邀黃仁勳1月底簽約 李四川曝形式：會準備士林夜市小吃

記者陳思妤／台北報導

台北市副市長李四川接受媒體聯訪（圖／翻攝畫面）

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，經濟部也核准輝達設立台北分公司。台北市副市長李四川今（7）日說明，26日會開都委會審查都市計畫變更，如果順利大概1月底投資計畫書跟都市計畫變更都會完成，台北市長蔣萬安今也有再寄E-mail邀請輝達執行長黃仁勳參與簽約儀式，黃仁勳希望不要用那麼僵硬的簽約形式，所以會規畫比較創意、有科技感的方式，會準備士林夜市好吃的小吃。

李四川今天接受媒體聯訪說明輝達最新進度，他表示，大概1月中輝達就會把投資計畫書送進市府，市府原則上在1月底之前絕對會將計畫書審查完畢。都市計畫變更的部分，李四川說明，26日則會開都委會進行都市計畫審查，而黃仁勳認為有些地方能精進，所以找了台灣相當有名的建築師姚仁喜來承接設計， 姚仁喜到美國去看過輝達總部，自己也跟姚仁喜見了幾次面，要修改的部分都會納入都市計畫委員會檢討，如果順利，1月底投資計畫書跟都市計畫變更都會完成。

李四川指出，剛好黃仁勳1月底會回台灣參加公司尾牙，昨天聽到黃仁勳也回應記者說若蔣萬安邀請的話樂意來簽約，去年蔣萬安也已經寫了E-mail邀請。他說明，簽約部分，幕僚作業前兩週已經做規劃，本來形式上希望在桌上簽約，但黃仁勳希望不要用那麼僵硬的形式，所以大概會規畫比較創意、有科技感的方式，也許會帶黃仁勳到T17、T18現場去看看，也許可以邀請輝達在台北的員工也去看一看新的辦公室，如果黃仁勳願意，也會帶黃仁勳去旁邊的土地公廟拜拜，「會準備士林夜市好吃的小吃」。

媒體追問，邀請函有寄出了？李四川表示，蔣萬安今天又特別寫E-mail邀請黃仁勳，希望月底回來的時候，如果願意參加簽約儀式，就由蔣萬安跟黃仁勳簽約。至於輝達偏好1月29至31日輝達偏好哪一天簽約？李四川說，還在協商，會配合輝達決定的時間。

至於接下來北士科交通跟飲食部分如何解決，外界擔憂恐成為下一個內科？李四川回應，今天見了一位美國賓州大學回來的副教授，就科學園區規劃聽了將近一小時簡報，現在科學園區已經走到智能科學園區，會就無人駕駛的部分在士林北投科學園區做試驗，讓園區可以先行使用無人駕駛。

李四川指出，捷運的部分也在做規劃，不只有往台北，可能也會進入社子島，連結社蘆大橋直接到蘆洲捷運站，現在正在規劃，今早也拜託學者結合成大跟顧問公司，從交通、生活、產業做完整規劃，市府會來執行，包括開放最少讓便利商店可以進駐，不然產業進去生活上會有困擾，這部分都有考慮過。

