輝達有望「北市設分公司」？ 蔣：已轉達想法「對方考慮中」

2026年縣市首長大選，倒數計時！民進黨在新北市，已經提名「蘇巧慧」，不過藍白人選未定，傳出蘇巧慧鎖定的對手是李四川，至於台北市，民進黨正在徵詢人選中，台北市長蔣萬安表示，選舉還有時間，現在就是全力拚市政。

台北市長蔣萬安：「輝達目前已經在評估當中，但我們很希望他能夠決定在台北市設立分公司，那我想未來，在整體的營運上面，我想對台北市也是非常正面的。」

輝達執行長黃仁勳快閃台灣，當然台北市長蔣萬安要更把握機會，說服對方能在台北設立輝達分公司，而目前輝達評估當中看來是有好的進展，諸如此類每一天都在拚市政的蔣萬安，面對2026敵營人選那是不以為意。

台北市長蔣萬安：「選舉還有很長一段時間，我想現在對我來講，就是全力推動各項的市政。」

同一天的路跑活動當中，有意代表綠營參戰首都的吳怡農，就帶著手傷站在舞台最邊邊，和其他人沒什麼互動，身邊也沒有議員小雞圍繞，過去的雙帥對決，如今是同場不同框，到底有沒有機會重新上演帥哥搏鬥，民進黨答案很保守。

民進黨秘書長徐國勇：「選對會正在徵詢各方中，那有好幾位，我們都會一一徵詢。」

好幾位人選都在徵詢當中，意思就是並沒有非吳怡農不可，不過態勢相較明確的新北，如今民進黨人選蘇巧慧動作頻頻。

立委（民）蘇巧慧：「要不要一個。」

同僚吳秉叡相邀蘇巧慧一同參與親子活動，深耕基層，面對藍白對手未定她很淡然。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「為了希望在2026年贏得這樣一個服務全新北市民的機會，那我想這是我自己的志願，跟任何其他有多少人，有什麼樣的人，出來成為競選的對手，其實沒有相關。」

不過一直以來呼聲很高的台北市副市長李四川也不是沒有動作，在鳳凰颱風來臨前夕，PO出台北市在山區加固與噴漿的防颱準備，這也顯見他的策略，要將台北顧好放眼新北才會是好的攻略。

