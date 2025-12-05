輝達有望1月簽約 蔣萬安邀黃仁勳參加尾牙兼簽約
輝達（NVIDIA）總部確定落腳台北市北投士林科技園區，台北市政府預計於農曆年前與輝達簽訂地上權合約。台北市長蔣萬安今（5日）在市議會總質詢時透露，已寫電子郵件向輝達創辦人黃仁勳（Jensen Huang）說明進度，並邀請他明年1月來台參加輝達尾牙之餘，也參與北市府的簽約儀式，黃仁勳已回覆原則上會參與尾牙。
國民黨台北市議員曾獻瑩在總質詢時詢問，輝達簽約之前還有哪些挑戰？副市長李四川表示，目前有兩件事要做，簽約的時候輝達要提出投資計畫書，他們要求要2個月時間，完成以後市府要進行審查，審定之後就可以簽約。李四川指出，同時市府要做都市計畫的變更，因為中間道路要合併、連接到外面道路，下禮拜就會公開展覽，若沒有意見就會召開都委會尋求都市計畫變更。
曾獻瑩追問，黃仁勳日前結束台灣行程時透露明年1月會再來台灣，有沒有安排屆時和他談總部的事？蔣萬安說明，有寫email跟黃仁勳說明相關進度，也有邀請，若他屆時如果有來台灣參加輝達的尾牙，可以參與簽約儀式。黃仁勳有回覆，那時候原則上會參與尾牙，「如果一切順利，我們希望可以一起參與簽約儀式」。
針對簽約時間，蔣萬安表示，預計相關流程是在1月底或是農曆2月上旬，希望屆時可以有正式簽約，設定土地的地上權給輝達。曾獻瑩進一步詢問，屆時輝達簽約完成，是不是如同外界關心的圓滿達成任務，投入思考新北市長選舉、辭去副市長？李四川回應，選舉到現在為止，黨的機制是否有初選等辦法都還沒看到，重點還是把輝達該做的事情，包含簽約、都市計畫變更一定會先完成。
