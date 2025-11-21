輝達案地上權塗銷土地返還 北市府與新壽完成合意解約協議

台北市政府21日晚間宣布與新光人壽完成合意解約的協議，為輝達海外企業總部落腳北士科達成重要的里程碑。

台北市政府21日晚間宣布與新光人壽完成合意解約的協議，雙方預計將在下週共同辦理塗銷地上權登記。台北市政府表示，此進展為輝達海外企業總部正式落腳北士科、打造台北邁向AI（人工智慧）之都，達成重要的里程碑。

台北市政府提到，市府與新光人壽雙方將會同辦理塗銷地上權登記，感謝新光人壽與台北市共同成就此項全球關注之重大投資案。市府後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。

台新新光金21日代子公司新光人壽發布重訊指出，董事會已於114年11月21日通過，針對台北市北投區軟橋段兩筆市有土地地上權契約，T17街廓與T18街廓，與台北市政府採合意方式解約，後續將依協議辦理地上權塗銷及土地返還。兩案皆為2021年10月得標T17權利金28億元、T18約16.02億元。

公告回溯，新光人壽是在110年10月13日透過台北市政府公開招標取得地上權。T17街廓標的為北投區軟橋段88地號，土地面積合計22860.53平方公尺，折合約6915.31坪。T18街廓則為軟橋段93地號，面積合計16038.87平方公尺，約4851.76坪，兩筆地上權合計權利金約44.02億元。

依此次解約協議內容，新光人壽須塗銷T17與T18兩筆市有土地的地上權登記，並將土地返還臺北市政府；台北市政府則需給付新光人壽因履行上述地上權契約所支出的相關成本。重訊由台新新光金總經理林維俊以發言人身分對外說明。

對台新新光金與新壽而言，T18解約代表北士科開發權利退出，短期少了不動產開發題材，但可回收已投入成本、降低長期持有與開發不確定性；而對北市與產業端，T18釋出後與T17連成一塊，等於替輝達在台灣的關鍵投資清出跑道，北士科也有望由「保險業地上權案」轉向「AI總部聚落」。