輝達案拍板 台北投資無上限

輝達總部「星群」將落腳北士科T17、18基地，台北市副市長李四川24日表示，市府昨已與新光人壽完成解約並塗銷T17、18地上權，且透露輝達稱設立總部沒有「投資上限」；市長蔣萬安指出，上周輝達副總裁Scott Ekman代表輝達執行長黃仁勳遞交投資意向書，他向Ekman保證市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，蔣萬安強調，輝達選擇台北象徵對區域安全及外資投入的一劑「定心丸」。

市府與新壽地上權解約塵埃落定，李四川表示，北市地政局昨日上午已與新壽解約並完成塗銷地上權，土地已回歸市府。

蔣萬安昨則在臉書貼出上周他與Scott Ekman會面照片，並說「輝達與台北，又近一步！」。輝達將首個海外總部選在台北，對台灣具有重大意義，未來10年台灣將在全球競爭AI的浪潮中取得先機、站穩腳步，輝達選擇台北不只是區域安全與外資加大投入的一劑定心丸，更象徵「台北有韌性，歡迎世界來做鄰居。」

後續輝達將與市府簽約，李四川說，輝達須先送投資計畫書給市府審查才可簽約，輝達需要2個月工作天準備，所以最快明年農曆年前可完成簽約，市府也將對T17、18基地中間道路做都市計畫變更，可能會畫分原本道路面積的三分之一作為道路、三分之二給輝達當基地。

李四川還透露，輝達稱設立總部沒有「投資上限」，Ekman曾在會議中詢問若要成立台北子公司資本額最低要多少？他回應要8億元，Ekman打趣說「Small money」，令他感到相當幽默。

輝達在台總部用地塵埃落定，台新新光金控董事長吳東亮昨日出席台新投信合併茶會時表示，他要幫新壽講幾句話，新壽成立60年，一直跟台灣民眾站在一起，也想著如何讓台灣有更好的發展，希望全民能給新壽肯定。

吳東亮表示，台新本來就是輝達的客戶，也買了輝達的晶片做「台新腦」，持續在開發，並讓金融服務落地，期待未來能與輝達有更多合作機會。