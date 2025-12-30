輝達案拼農曆年前簽約 專家：北士科「這類」產品受惠

專家表示，輝達效應發酵，北士科中大坪數產品直接受惠，像是具有豪宅規格尺度的水岸第一排住宅。（圖／林榮芳攝）

輝達（NVIDIA）確定將在北士科興建海外總部，先前台北市長蔣萬安公開表示，「輝達案有望在農曆年前簽約，為台北市安裝全球最強的AI心臟。」區域房市方面，專家認為，隨輝達效應發酵，北士科中大坪數產品直接受惠，像是具有豪宅規格尺度的水岸第一排住宅。

受惠輝達效應，在房市一片不景氣中，北士科仍繳出亮眼的銷售成績。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，從5月輝達執行長黃仁勳一句「士林北投」開始，北士科住宅銷售明顯加速、價格也明顯拉抬，而10月進駐北士科的消息確定下來後，也為區域房市再打下一劑強心針。

廣告 廣告

何世昌表示，過去北士科就是訴求質感、換屋客群，小坪數住宅規劃比例相對低，而輝達確定興建海外總部後，區域最直接受惠的就是中大坪數住宅，尤其像是坐擁河景、具豪宅質感及尺度的產品，科技業高端客戶資金雄厚，從自住、為下一代置產的角度出發，基本上就是選擇區域中地段、景觀、建材高規格的個案。

北士科可分為軟橋段、新洲美段，前者鄰近舊市區，指標案如「潤泰之森」規劃不少45坪以上的3~4房戶別，每坪成交均價突破140萬元，此外還規劃高總價透天產品，鎖定北士科高端買盤。

至於新洲美段，目前河岸第一排僅有2場新案，銷售進入尾聲的「遠雄泱玥」規劃37~75坪的3~4房，面河戶別最高成交單價達144.8萬元，而由於該案並非戶戶面河，因此成交均價落在128萬元，有無河岸景觀價格落差相對明顯。

「樺輝詠鑄」也位於河景第一排，該案樓高28層，不僅為區內規劃樓層最高，也成為新洲美段第一棟建築高度突破百米的建案，產品規劃以約48坪及88坪合併戶為主，每坪開價140~155萬元，單層4戶，特別的是戶戶皆面向河岸景觀，相當稀有。

創意家專案經理林少鏞表示，「樺輝詠鑄」銷售反應佳，買盤包括科技業、醫療業、國際商務人士，此外還有許多客戶是樺輝建設老客戶。樺輝成立至今已有33年歷史，客戶黏著度高，過去推出的指標建案包括新板特區豪宅「權世界」，當初該案即與大陸工程合作，而本次在北士科推出的「樺輝詠鑄」與大陸工程再續前緣，強強聯手。

林少鏞表示，北士科條件得天獨厚，被譽為「北市最後重劃區」，也是「台北市最後一塊大型科技廊道拼圖」，在這麼好的區域內推出頂規的建案，順銷也成為一種必然。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曹西平驟逝震撼演藝圈 龍千玉哀慟：最敬愛的四哥走了

離世當天凌晨4時還在回留言！ 曹西平深夜猝逝倒在電腦桌旁地板上

曹西平乾兒子獲授權處理後事！ 龍千玉聯繫上前夫曹南平