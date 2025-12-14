輝達概念地 松南營區最快明年首季招標

輝達欲在北士科T17、T18設置海外總部一度卡關，國產署配合中央政府政策協助找地，依輝達所開出條件盤點提供松南營區和林口產業園區土地，也被外界視為「輝達概念地」。儘管輝達「郎無意」，國產署仍啟動活化計畫，最受矚目的松南營區地上權最快明年首季以「單獨列標」方式公開招標，市場預估，壽險業、科技業將有興趣出手。

松南營區為營改基金財產、屬軍方土地，位於台北市敦化南路北側、松山機場對面，鄰近民生社區富錦街，面積大約3.5公頃，換算約1萬多坪，是台北市僅存少數的大面積土地。松南營區土地上仍有建築物，國產署暫不拆除，得標業者可以藉此申請危老容積獎勵，再加上容積移入，可增添松南營區「賣相」和吸引力。

軍方預計年底交回，國產署最快明年首季就可以「單獨列標」方式公開招標。相關官員表示，因為松南營區面積大、底價高，可一次拿出幾十億元權利金的業者不多，採取單獨列標方式可讓招標案相對單純。

據知，金管會近期公告修正《保險業辦理不動產投資管理辦法》，民國110年11月29日後取地的不動產，即時收益率要2.545％以上，經評估松南營區應可以滿足保險業的要求。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨預估，該地的面積和地段來看，總市價上看200億元，這種高價土地招標，參與業者就要看實力。建商受到銀行不動產貸款的限制，資金調度較為困難，加上有18個月要動工的壓力，參與松南營區招標意願比較低。她觀察，具有雄厚資金的保險業及受到AI商機崛起、資本支出大增的科技業較有機會出手，惟科技業出手的機會又相對壽險業低。

另一塊提供給輝達選擇的林口產業園區土地，則還要配合產業發展、都市計畫進行規畫，並詢問其他部會是否有其他用途需求，所以招標時間恐怕繼續押後。