輝達權利金不超過125億！新壽分手費過關 李四川發聲了

輝達確定落腳北士科T17、T18，新壽44.3億解約今（12）日通過北市議會備查，北市府力拚要在本週和新壽解約。台北市副市長李四川也說明，和輝達權利金粗估是不超過125億。但至於專案地上權要簽50年或70年，李四川受訪時說，看輝達總公司下週來台北後的需求再來判定。

李四川今天在北市議會說明，在市府與新壽雙方會計師審查後，原本新壽提出的分手費44.7億多刪掉4千多萬，真正金額為44.34億元，這筆錢當中含有新壽繳來的資金、稅金約34.5億，成本則大概為9.85億。

李四川說明，錢退還給新壽後，原則上市府還需要支付9.85億，但市府告知並與輝達協調後，輝達原則上概括承受。此外，還有租金、繳到中央的稅收等，輝達也願意承接，總計大概要支付14.41億元。

李四川指出，權利金不分，假設中間道路全部合併再加進道路面積，加上輝達要付的14.41億，「現在粗估應該不會超過125億」。但，他也提及，如果道路合併後擴充到一旁做為道路使用，大概也有三分之一要做為道路，剩下則是做為基地使用，如此一來權利金總額粗估為120億元以內。

最終，北市議會各黨議員無異議通過報告案，予以備查。李四川隨後受訪時也說明，和輝達簽約的時間可能就是農曆過年前。媒體也追問，專案地上權會是給輝達50年還是70年？李四川回應，看看輝達總公司下禮拜來後，需求是怎麼樣，再來做判定。

