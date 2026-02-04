輝達權利金今拍板！北市府完成最後一哩路 李四川：金額是「秘密」

台北市副市長李四川今（4日）表示，輝達北士科權利金已審定，不過金額是秘密、不能對外公開。資料照。台北市政府提供



台北市政府今（4日）下午舉行區段徵收市地重劃委員會，針對輝達NVIDIA進駐北士科T17、T18一案，副市長李四川指出地上權年限採「50+20」年，權利金金額已審定，不過金額是秘密、不能對外公開，權利金拍板等於北市府這邊完成與輝達的最後一哩路，接下來會與輝達議價，如果順利一定會在過年前正式簽約。

北市府今針對輝達案召開市地重劃委員會審議，由於此案是依規定循專案設定地上權的方式給輝達，權利金為固定底價且採非公開招標，北市府方面，由產業發展局評估投資計畫書及委託估價師查估地上權權利金，地政局則負責召開區段徵收及市地重劃委員會審議地上權計畫書及權利金。

廣告 廣告

至於北市府與輝達的權利金金額，李四川去年11月曾預估不會超過125億元，今天下午審議完成後，權利金正式拍板定案，不過，李四川強調，權利金的金額是秘密，不能對外公開，在T17、T18合併完後，市府所定的權利金包括了地價，還有跟新壽合議解約所粗估的金額，這是經過地價評議委員會評議結果。

李四川指出，今天審定的金額，將會交給業務單位跟輝達來做議價，這是市府這邊的最後一個程序、和輝達的最後一哩路，他強調，若議價完成就會簽約，順利的話一定會在過年前，也就是2月14日之前，跟輝達正式簽約。

更多太報報導

AI將吸納大量的記憶體資源！ 英特爾執行長陳立武：會缺貨到2028

張忠謀坐輪椅出席黃仁勳餐敘 酸民竟諷「有錢又怎樣」？許美華：無知至極

輝達參與OpenAI募資金額曝光 黃仁勳擬砸200億美元挺阿特曼