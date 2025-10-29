輝達權利金估50億 新壽：檢據成本解約
台北市長蔣萬安29日宣布，輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，將啟動各項行政程序；對於與新壽最新解約進度與金額，新光人壽董事長魏寶生表示，將檢據成本費用洽談解約，最終金額將由台北市政府核定。市場人士則分析，輝達目前最關心的應是取得與興建成本及未來都審、申請建照等行政流程。
新光人壽22日開臨時董事會，授權魏寶生與台北市政府接洽，同意返還新壽已支付相關成本前提下合意解除T17、T18地上權契約；魏表示，新壽態度是盡快解約，讓輝達海外總部順利進駐。
魏寶生表示，依檢據的成本費用來談解約金，核算出新壽先前支付的成本，將會是大家都可以接受的答案；他強調，新壽絕對沒有獅子大開口，有成本單據的情況下，整個解約金可攤在陽光下檢視。
市場人士指出，與新壽解約，專案釋出給輝達，本就是輝達所期待的方向，不過，未來新壽與北市的解約還要經過市議會，雖輝達已找全球知名建築設計公司Gensler合作設計總部，但區內原有一條15米道路要納入基地，全案還需經過都審，預期明年中輝達與北市府簽約，再申請建照，最快2026年下半年較可能動工。市場人士估計，輝達權利金應會略高於新壽，約50億左右。
因應輝達進駐，在地議員紛提出建言。陳賢蔚表示園區整體開發進度應會超前達成，建議應及早規畫輕軌等公共運輸建設；黃瀞瑩則指出，附近的文林國小、中正高中校舍急需更新，希望市府能夠加緊推動。北市捷運局長鄭德發說，已經在施作規畫，東西向、南北向的優先順序也已經在評估中，會以最快的速度來完成，並送交通部核定路網。
鄰近T17、18基地的北投區建民里、洲美里、文林里里長，都樂見能帶動地方發展，不過仍擔憂輝達進駐將讓交通壅塞問題加劇、改變當地生活型態等，盼市府能夠有完善規畫、配套措施，讓士林、北投有健康都市發展。
