輝達權利金審定 北市府拚2月14日前簽約

輝達總部落腳北士科，台北市政府預計農曆年前與輝達完成設定地上權簽約。圖為T17、T18基地。（本報資料照片）

輝達總部「星艦3.0」落腳北士科，台北市政府預計農曆年前與輝達完成設定地上權簽約，依先前預估權利金約120億元。副市長李四川4日主持區段徵收及市地重劃委員會審議權利金，完成輝達案在市府內部行政作業的最後一哩路；李四川會後表示，審定金額屬於祕密，尚不能公開，將由市府業務單位與輝達議價，若順利完成議價，雙方就可在14日前完成簽約，設定地上權年限原則是50年，可再延長20年。

輝達總部基地都市計畫變更案已通過審查，估計最快6月開工，台北市長蔣萬安昨說，接下來有估價審查及後續議價、定約，預計農曆年前完成簽約。

北市區徵會昨審議權利金，輝達在北士科T17、18基地地上權的權利金審查流程，先由北市產業局評估投資計畫書，並委託估價師查估地上權利金，於1月30日將權利金計算結果送至北市地政局後，再由地政局召開區徵會審查計畫書及權利金。

外界期待何時可完成簽約，李四川說，假設與輝達議價過程順利，市府一定會在農曆過年、也就是本月14日前跟輝達簽約，專案地上權年限原則上是50年，可再延長20年。

昨日區徵會已完成地上權計畫書及權利金審定，將由市府與輝達完成議價後，把結果送回市府簽核，最後完成製作合約書後即可簽約。

至於權利金實際數額，李四川先前預估應不會高出120億元太多，至多不會超過125億元，昨日審定金額仍須保密，未公布。