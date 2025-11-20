輝達次世代AI伺服器要吃大電又超燙 光寶亮相800V＋2.1MW液冷 幫客戶一次搞定

圖為光寶總經理邱森彬。

光寶表示，在今年的SC25大展中，實機展示符合ORV3標準與輝達MGX架構的產品，將整合電源、機櫃以及液冷系統整合在一起，展出產品包括次世代800 VDC Power Rack（高壓直流降壓電源櫃）、 BBU（高效備份電源系統）、 Capacitor Shelf （電容機架），以及 2.1MW in-Row CDU( 一對多智能冷卻主機 ) 、 280kW in-Rack CDU（冷卻液分配裝置）與 140kW Liquid to Air Sidecar（水對氣散熱側邊櫃 ）等液冷系統。

光寶表示，已連續四年參與SC盛會，今年展出應對AI高算力需求的高功率電源系統、熱管理技術、機構設計、軟體平台等最新方案，今年展出的資料中心電源方案可同時支援多代輝達AI基礎設施的電源設計，產品涵蓋 in-server（在伺服器內）、in-rack（在伺服器機櫃內） 與 sidecar （電源側邊櫃）等多元型態，能對應不同資料中心的建置需求。

面對輝達將在2027年導入800VDC，資料中心用電源供應器業者無不摩拳擦掌、積極備戰，光寶表示，800 VDC 電源方案具備1.2MW輸出能力，採用800 VDC高壓設計並配置大容量電容，可在GPU高負載變化下平衡輸入電流，確保電力穩定輸出，同時，內建智慧軟體功能，支援遠端監控、控制與線上韌體更新，協助客戶提升運維效率。

搭配 800 VDC 高壓架構的機櫃方案方面，光寶表示，推出專為超高密度AI運算打造，單櫃功率可達600kW至1.2MW 、結構可承載超過 3500 公斤，並支援多區GPU高密度配置，兼具高效率、低損耗及輕量化佈線，確保結構強度與維護便利。

光寶積極投入的伺服器液冷散熱系統，也有新品亮相，光寶在SC25展示2.1MW in-row（在一整排相連的伺服器機櫃列間）CDU，採用寬電壓輸入，搭載25微米濾網與3＋1備援設計，支援線上維護、即時監控冷卻液品質，確保系統穩定運作，光寶表示，全系統整合光寶自行開發的MCU（微控制器）。

隨著新一代AI晶片需求持續攀升，光寶重申，相關產品的出貨與驗證進度穩步推進，BBU與33kW Power Shelf出貨量持續成長，液冷散熱系統已正式量產，新一代 110kW Power Shelf 也進入客戶驗證階段，為後續成長動能奠定基礎。



