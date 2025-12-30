輝達正式入股英特爾！宣布以 50 億美元購入 2.14 億股

火報記者 陳銳/報導

文件內容顯示，輝達以每股23.28美元的價格，透過私募方式買進超過2.147億股英特爾股票，交易條件與先前對外公布內容一致。對近年面臨營運與資金壓力的英特爾而言，這筆投資被市場視為一項關鍵支撐。英特爾過去數年在先進製程競爭中屢次受挫，同時持續推動高度資本密集的產能擴張計畫，導致現金消耗速度加快，財務彈性明顯下降。

廣告 廣告

美國監管單位已批准交易，市場認為輝達著眼的是長期產業策略，未來是否深化合作仍待觀察。圖:istockphoto

在此背景下，輝達的資金挹注不僅有助於英特爾短期內穩定財務結構，也為其後續製程調整與產線布局爭取更多時間，而在監管層面，美國反壟斷機構已對該交易開出綠燈。美國聯邦貿易委員會於12月初發布的公告確認，已完成相關審查並批准輝達對英特爾的投資案，排除了市場對潛在競爭疑慮的擔心，讓交易得以順利推進。

市場反應則相對保守。消息曝光後，輝達股價在盤前交易中小幅回落約1.3%，英特爾股價則幾乎持平。分析人士指出，投資英特爾對輝達而言，並非著眼於短期股價或財務收益，而是更偏向中長期的策略投資，藉此在全球半導體產業重組的關鍵時刻，建立更具彈性的合作關係。