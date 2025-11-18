輝達正式遞交T17、T18 營運總部投資意向 蔣萬安：將迎來新科技地標

cnews207250515a06

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

美商輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年 5 月於 Computex Taipei 宣布，將在台北市北投士林科技園區設置海外企業總部，引發國內外產業界高度關注。今（18）日，輝達全球不動產副總裁 Scott Ekman 一行人正式拜會台北市長蔣萬安，並代表黃仁勳遞交選定 T17 與 T18 用地的書面投資意向，象徵輝達落地台北邁出關鍵一步。

蔣萬安在會中熱情歡迎，形容輝達團隊的到訪「宛如久違的加州陽光」，輝達也向市府表達感謝，Ekman 副總裁指出，市府團隊在這段期間跨時區配合，即使身處深夜仍持續視訊與輝達討論細節，展現高度效率。他表示，未來將與北市府保持密切聯繫，加速投資計畫書及建築規劃的進程，雙方並期望能在農曆年前完成簽約。

廣告 廣告

輝達規劃在台北打造首座海外營運總部，並延續美國總部星艦概念，興建具有國際指標性的建築，希望成為台北全新的科技地標。蔣萬安表示，市府跨局處專案小組將全力協助，後續將啟動專案設定地上權等行政程序，讓新總部能加速動工並投入營運。

會面最後，蔣萬安贈送特製「T17、T18 土地權狀造型悠遊卡」作為紀念，Ekman 副總裁則回贈輝達吉祥物「皮衣白熊」玩偶。他表示，期待輝達海外企業總部落成後，雙方能展開更全面、深入的合作，共同推動台北朝向國際頂尖智慧城市邁進，「Bye and see you soon！」

照片來源：臺北市府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

興二期整宅啟動都更 許淑華肯定市府公務員專業推動

回應韓國瑜「桌子四隻腳說」 賴清德盼中方克制：勿成區域麻煩製造者

【文章轉載請註明出處】