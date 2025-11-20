輝達正設立台灣子公司 蔣萬安：約定最快農曆年前簽約

輝達（NVIDIA）台灣總部預計落腳北士科T17、T18基地，北市府目前正與新壽協商解約，將北士科T17、T18地上權設定給輝達。台北市長蔣萬安今天說，18日與輝達代表會面時，對方表示已在進行設立台灣子公司的相關作業，雙方約定最快明年農曆年前再次會面，並完成簽約。

台北市長蔣萬安（前）20日在台北市花博公園爭豔館，出席2025 Meet Taipei創新創業嘉年華開幕活動逛攤位時向與會者揮手致意。（中央社）

北投士林科技園區T17、T18基地目前由新光人壽取得地上權，台北市政府正與新壽協商，以新台幣44.3億餘元合意終止契約，再專案設定地上權給輝達（NVIDIA）。

蔣萬安18日與輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）會面，艾克曼代表輝達執行長黃仁勳遞交投資意向書，並相約農曆年前完成簽約。

蔣萬安今天出席2025 Meet Taipei創新創業嘉年華前被媒體堵訪時表示，他與艾克曼會面時就像老朋友一樣，艾克曼給予他擁抱，表達很高興看到他，且終於能順利解決此事。

蔣萬安指出，目前已進入與新壽簽署合意終止契約協議的最後階段，同時進行取回土地後及設定地上權的前期準備工作。艾克曼告訴他，輝達已在進行設立台灣子公司相關作業，兩人相約最快明年農曆年前能簽約，期待屆時再次見面。

台北市產業發展局長陳俊安說明，輝達已表達正在向中央申請設立台灣子公司，市府承諾將給予程序、溝通上的全力協助，且因北士科T17、T18基地是很大的設定地上權案，所以這個子公司會有一定資本額，最後與市府簽約的也會是輝達在台子公司。