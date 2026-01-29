輝達海外總部動工 Google AI中心落腳台北

台北市長蔣萬安二十七日晚間出席「內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會」與歷任理事長及產業界領袖聚一堂。蔣萬安宣布，輝達（NVIDIA）第一個海外總部，落腳北投士林科技園區，預計農曆年前簽約，今年內正式動工。

蔣萬安致詞指出，內科園區進駐企業超過六千七百家，從業人口突破二十三萬人，年度總營收突破六‧八兆，緯創、緯穎等企業看好內科發展，去年分別在內科動土興建企業總部大樓和研發大樓，代表內科不僅是台灣驕傲，更是全世界指標性科技園區。

蔣萬安強調，台北市目標明確，二○三五年成為全球前十大AI之都。市府正積極串聯南港軟體園區、內湖科技園區及北投士林科技園區，打造「台北科技廊帶」。除了輝達即將入駐北士科，Google也在台北設置美國本土以外最大AI基礎建設研發中心。

蔣萬安表示，台北再次向全世界證明城市實力，台北就是未來引領AI科技發展最強的一顆心臟。另外，外界關心根本解決內湖交通瓶頸的捷運東環段，他兌現承諾，他的任內將會順利動工，目前從劍南站到動物園站總共規劃十個站，其中五站位於內湖，未來完工之後，從新北市徐匯中學站至內科僅需二十分鐘，將大幅提升內湖整體發展，也帶動內科產業全面爆發。