輝達海外總部正式落腳 蔣萬安：全球市值最高企業為台北投下信任票

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

台北市長蔣萬安今（17）日前往北投士林科技園區T17、T18基地視察，正式宣布輝達（NVIDIA）海外總部將落腳台北。蔣表示，輝達的進駐不僅對台北市具有重大意義，對整個台灣更是關鍵一步，象徵全球市值最高的企業選擇台北、信任台北，為城市投下重要的一票。

蔣萬安指出，先前與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman會面時，對方已正式遞交投資意向書，這份文件不僅代表企業的投資決心，也象徵國際頂尖科技企業對台北市發展環境、治理能力與未來潛力的高度肯定。

蔣萬安表示，今日成果並非一蹴可幾，而是市府團隊自3年前上任以來，以戰戰兢兢、毫不鬆懈的態度推動市政的累積成果。他細數北士科近3年重要進展，包括112年福國路銜接洲美快速道路引道啟用、113年區段徵收工程全數完工，以及今年福星公園地下停車場啟用，明年福國消防分隊與福國社會住宅也將陸續落成，交通、基礎建設與居住環境逐步到位，成為輝達最終選擇北士科的重要關鍵。

蔣萬安也特別感謝副市長李四川及市府各局處同仁，不分晝夜、克服時差與輝達持續溝通協調，排除各項投資障礙，讓輝達得以順利進駐台北。

在園區發展願景上，蔣萬安指出，北市府以「生活、生態、生產」3生一體作為北士科發展核心策略。在生活面向，北士科將規劃超過500戶社會住宅，並同步建置托育、日照及非營利幼兒園等公共服務，打造全齡共融、宜居的科技園區生活圈。

蔣萬安表示，北士科結合防災與景觀設計的「超級堤防」，以及採用透水鋪面的生態公園，將園區打造成兼具防災、安全、生態與淨零目標的示範區域。

蔣萬安也說明，市府已於今年11月與新光人壽順利解約並取回土地，後續將透過都市計畫變更程序，完成T17、T18基地合併作業，為輝達海外總部建設排除最後障礙。

蔣萬安強調，未來矗立於北士科的輝達海外總部，將不僅是一座指標性建築，更將為台北市裝上「全球AI最強的心臟」。他指出，輝達的進駐只是打造台北科技廊帶的第一步，市府團隊不會因此停下腳步，將以更長遠的視野規劃台北科技產業發展，持續努力，讓市民看見台北未來的榮耀與競爭力。實現居民長年的期待。

照片來源：許淑華辦公室

