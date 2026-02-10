輝達海外總部落腳北士科 李四川：最快明天簽約

台北市副市長李四川表示，「我們在禮拜五下班，大概把所有的合約，大概都已經送到美國輝達。今日是他們禮拜一，這個到現在為止還是相當的順利，我們明日應該可以簽約。」

上週五北市府召開「輝達總部議價記者會」，就透露跟美國輝達總公司以122億議價完成，輝達就合約走內部程序，預定最快明日2月11日簽約。

如今李四川就表示，到現在為止都相當順利，明日應該可以簽約，至於是否代表北市府和輝達簽約？他僅表示「簽約形式」尊重輝達決定。

