輝達海外總部落腳北士科 蔣萬安：全球市值最高企業對台北投下信任票
台北市長蔣萬安17日赴北士科T17、T18基地進行視察，正式宣告輝達海外總部將落腳台北。蔣萬安強調，輝達的進駐不僅對台北，對台灣更是極為關鍵且重要的一步，這代表全球市值最高的企業對台北投下了信任票。
蔣萬安指出，此前與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman會面時，對方已正式遞交投資意向書，這份文件象徵著全球市值最高企業對台北市的高度肯定與信任。
蔣萬安表示，能有今日的豐碩成果，是台北隊自三年前上任開始，即以戰戰兢兢、毫不鬆懈的態度，每日加緊步伐推動市政所致。他細數北士科三年有成，從112年福國路銜接洲美快速道路引道啟用，113年區段徵收工程全數完工，到今年福星公園地下停車場啟用，以及明年福國消防分隊與福國社宅將相繼落成。這些在交通、基礎建設及居住方面的一步一腳印累積，正是輝達最終選擇台北、落腳北士科的關鍵因素。蔣萬安也特別感謝李四川副市長及市府局處同仁，不分晝夜、克服時差的持續溝通與協調，讓輝達得以順利進駐台北。
蔣萬安談到，在北士科的發展上，北市府更以「生活、生態、生產」三生一體的優勢策略，為園區擘劃願景。對於居住生態產業的發展，蔣萬安表示，北市府創造生活、生態以及生產的三生優勢，首先，生活方面，北士科將規劃逾500戶社宅，托育、日照、非營利幼兒園等服務一應俱全，打造全齡共融的宜居地區。再來，生態方面，結合防災以及生態景觀的「超級堤防」，還有透水鋪面的生態公園，他會把北士科打造成防災、生態、淨零的生態區。
蔣萬安也提及，市府已於11月順利與新光人壽解約並取回土地，後續將透過都市計畫變更程序，將T17、T18兩塊基地完成合併，為輝達總部建設排除障礙。
蔣萬安表示，未來矗立於北士科的輝達海外總部，不僅將是一座指標性建築，更將為台北市裝上「全球AI最強的心臟」。他強調，輝達的進駐是打造台北科技廊帶的第一步，但市府團隊不會因此停下腳步，將以更高瞻遠矚的視角，規劃台北市整體科技產業的長遠發展，持續努力讓全體市民朋友看見臺北未來的榮耀。
