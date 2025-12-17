輝達海外總部落腳北士科 蔣萬安：為台北裝上最強AI心臟

台北市長蔣萬安17日上午前往北士科T17、18視察，他表示，未來這裡矗立起輝達海外總部，不只是有巨大的建物，更是為台北市安裝上全球最強AI心臟。（丁上程攝）

台北市長蔣萬安與市政團隊17日上午前往北士科T17、18視察。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

輝達拍板將在北士科設立總部一事，目前正在進行都市計畫變更的公開展示流程。適逢台北市長蔣萬安執政將滿3周年，蔣17日上午也在臉書上發文談及輝達進駐一事，詳細介紹北士科各項設施，並實際前往T17、18視察。他表示，未來這裡矗立起輝達海外總部，不只是有巨大的建物，更是為台北市安裝上全球最強AI心臟。

蔣萬安表示，3年前他剛上任時，與市府團隊來到T17、18，看到這邊的情況大家都在想，未來能如何推動當地的發展。而在確定輝達要落腳北士科後，目前最新進度是上周12月10日，正式將都市計畫變更入到公展程序，1個月之後就會舉行都市計畫審議會議，希望能夠一切順利。

蔣萬安說，最主要今天看到T17與18之間的道路去除，兩塊地縫合之後，「屆時都審會由李副市長召開，有他坐鎮我們都非常安心。」未來這裡矗立起輝達海外總部，不只是巨大的建物，更是為台北市安裝上全球最強AI心臟。

現場記者則詢問，過去蔣萬安曾透露有透過email邀約輝達創辦人黃仁勳來台參加簽約儀式，目前是否有相關進度？蔣萬安則坦言「目前還沒有」，但他與市府團隊都會持續與輝達聯繫，無論是台灣這邊的團隊或是美國的總部，都會保持溝通跟聯繫。

