輝達海外總部落腳北士科 議員促打造關渡平原AI產業廊帶

▲林杏兒（右）建議，市府應讓關渡平原構成AI產業廊帶。（圖：摘自議會直播）

台北市議員林杏兒昨（廿八）日指出，輝達海外總部確定落腳北士科，市府應將關渡平原擴大規劃為AI科技產業廊帶，擴大招商，可以考慮邀請台積電設廠，和輝達為鄰，建構成一個完整AI科技產業園區。目前分為兩大塊區域，第一，公園處主管景觀公園用地，第二，體育局主管運動公園園區，加上緊臨洲美農業區。

林杏兒在議會市政總質詢表示，輝達進駐北士科後，配合市府發展科技產業廊帶政策方向，可以納入等待開發超過五十年的關渡平原，讓北士科範圍更加擴大。但依水利局高保護設施構想，未來在當地將會興建一道高度九‧六五公尺堤防。如此一來，景觀公園部分全部隔在堤防外側，市府必須趕快辦理都市計劃變更，讓洲美農業區及運動公園變更為科技園區，市府應該考慮先辦理區段徵收，讓目前在景觀公園上的私地地主，能夠換到現在的洲美農業區和運動公園用地，這樣北士科就有機會多出二百五十公頃科技園區用地。

林杏兒建議，輝達公司最佳伙伴台積電就是台北市可以招商的主要對象，台積電應該也會考慮配合輝達海外總部，到北士科來投資設廠，這對台積電完全沒有設廠的台北市來說，又是一項大利多。台北市長蔣萬安答詢指出，有關關渡平原開發牽涉到中央與地方諸多問題，他要求相關單位進行規劃，朝向積極開發關渡平原方向來努力。