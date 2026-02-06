輝達海外總部進駐北士科權利金122億 李四川掛保證：最快11日簽約

北市府日前審議完成輝達進駐北士科地上權計畫書及權利金，北市府今（6）天與輝達完成議價，台北副市長李四川公布總金額是122億，包含「概括承受」台北市政府與新光人壽合意解約所產生的12億補償金，最快11號簽約。

李四川表示，今日中午北市府跟輝達總公司就北士科T17 、T18議價，最終以「122億」議價完成，今天議價確定後，因為輝達總公司必須將合約上報，因此預定最快會在2/11號簽約，如果來不及，大概會在2/13號前，也就是農曆新年放假前一定會完成。

關於權利金122億部分，李四川指出，當初跟新壽解約完後，北市府與輝達初估就是125億以下。此外跟新壽的解約款項中，輝達原來須概括承受14億多補償金，裡頭包含1.6億營業稅，最終在北市府與中央協調後，這1.6億可以退還的。因此現在輝達概括承受的減少為12億多，122億權利金是含有這12億多補償金。

至於簽約儀式，李四川說因輝達還須跟上層做溝通，原則上簽約是跟他們的子公司，會配合雙方的協定，看是要官式的或者其他方式，只要能夠簽約，都會盡力協商配合。

等簽約完成後，輝達就可以申請建築執照，請照則必須要經過都設審查，這部分輝達已委託台灣在地建築師做規劃設計。李四川也透露，輝達執行長黃仁勳也參與了很多的設計意見，他來台期間也大讚海外總部比美國的漂亮又創意。至於何時開工，李四川則說希望在6月前能夠開工。

責任編輯／施佳宜

