輝達漲不動、Google利多接棒帶領台股 台積電開高20元、大盤上漲300點

過去一直帶領AI股狂衝的輝達，在日前傳出Meta要向Google購買TPU後持續下跌，Google子公司Alphabet則創新高，接棒帶領台股持續挑戰前高，台積電早盤最高來到1435元，加權指數上漲300點。

聯準會對於降息預期持續影響投資人信心，外媒報導，被視為新一任聯準會主席人選的白宮國家經濟委員會主委Kevin Hassett可能推動央行走向低利率，讓投資人對於降息感到樂觀，納斯達克指數上漲0.67%，標普500指數上漲0.67%，道瓊工業指數上漲1.43%，AI股幾乎都上漲，除了輝達和AMD。

日前傳出Meta要向Google購買TPU，讓外界擔憂其他雲端服務供應商大廠會不會也減少GPU採購，雖然台股過去在輝達帶領下不斷上漲，但台股也有不少Google TPU供應鏈，包含所有AI玩家的首選合作夥伴台積電、與Google合作開發TPU的聯發科，以及測試介面大廠旺矽、精測。

台積電早盤衝上1435元，漲幅1.41%，鴻海上漲4元，漲幅1.82%，股價來到223元，台達電上漲6元，漲幅0.65%，股價來到916元，聯發科大漲8.86%，股價來到1290元。



