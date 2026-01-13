輝達澄清H200晶片無需預付全款 否認將財務風險轉嫁大陸客戶

輝達13日針對近期市場傳聞做出正式回應。輝達發言人在一份聲明中明確表示，該公司並未要求客戶針對旗下先進的H200晶片支付預付款，並強調公司絕不會要求客戶為尚未收到的產品付費。此舉旨在澄清外界關於輝達對大陸客戶實施極其嚴苛貿易條款的疑慮，也反映出在中美科技戰背景下，供應商與客戶之間對於監管風險的高度敏感。

輝達澄清並未要求客戶針對H200晶片支付預付款。 （資料照／《路透社》）

《路透社》13日報導，輝達此項聲明是為了回應8日的報導，當時報導指稱輝達對尋求購買AI晶片的大陸客戶實施了異常嚴格的條件，要求在發貨前必須支付全額貨款。對此，輝達官方澄清表示其銷售政策維持一貫性，並重申保障客戶權益的立場。然而，儘管官方出面否認，市場對於針對大陸市場的特殊貿易條件仍存在多種說法。

一位消息人士向《路透社》透露，輝達過去對大陸客戶的標準條款確實曾包含預付要求，但有時允許客戶支付定金而非全額預付。該消息人士指出，針對H200晶片，輝達此前之所以被認為執行較嚴格的條件，主因是大陸監管機構是否會批准該款晶片進口仍不明朗。在這種不確定性下，若要求全額預付，實質上是將財務風險從輝達轉嫁給大陸客戶。

事件背景顯示，大陸客戶在採購高端AI晶片時將面臨雙重壓力：一方面是美國不斷收緊的出口管制，另一方面則是大陸內部對於相關技術部署的審核與監管。對於大陸買家而言，如果必須在不確定北京方面是否核准進口的情況下投入巨額資本，將面臨極大的資金風險。輝達此次及時澄清，顯然是為了穩定與大陸重要客戶的合作關係，並降低因地緣政治不確定性所引發的市場恐慌。

