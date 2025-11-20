輝達為何須在台灣設子公司？原因在「接案」

▲輝達去年宣布要來台灣設立亞洲總部，近期也與台北市政府磋商北投士林科學園區T17、T18，透露將在台北設立子公司。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 輝達去年宣布要來台灣設立亞洲總部，近期也與台北市政府磋商北投士林科學園區T17、T18，透露將在台北設立子公司。然而，輝達本來在台灣就已有設有辦公室，為何還有需要設立台灣子公司？北市府產發局說明，主因是要接台灣政府地上權，必須要滿足規定，後續還必須經由經濟部投審司審核後才可以設立。



對於輝達是否已經遞件？經濟部表示，目前還在釐清輝達是否已向投審司遞交設立子公司相關文件。



台北市產發局長陳俊安接受《NOWNEWS》採訪表示，輝達目前在台灣分別有「新加坡商輝達開發有限公司台灣分公司」、「香港商輝達香港控股有限公司台灣分公司」、「英屬維京群島商輝達維京股份有限公司台灣分公司」3家分公司。



但是我國投資法律規定，海外公司要來台灣承接地上權等公共標案，必須遵守「互惠條件」，也就是可以來台灣承接地上權案，同樣台灣公司也可以去對方國家承接，但是台灣與香港、新加坡不存在互惠條件。



根據《政府採購法》規定，「外國廠商參與各機關採購，應依我國締結之條約或協定之規定辦理。」、「外國法令限制或禁止我國廠商或產品服務參與採購者，主管機關得限制或禁止該國廠商或產品服務參與採購。」



而英屬維京群島公司理論上可以在台灣可以承接設定地上權，但輝達自己評估，英屬維京群島讓人覺得是一個避稅天堂，觀感不佳，所以認為朝向在台灣設立子公司是一個比較好的方法。



陳俊安表示，北市府目前掌握輝達有設立台灣子公司想法，尚不確定對方是否申請流程是否已經遞件，但也表達如果後續須市府這邊協助，或是需要跟中央政府溝通，北市府這邊都會配合。

