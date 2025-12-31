輝達熱浪撞房市冷氣團！士林新建案才動土就快賣完 建商曝買家們身份

​記者陳韋帆／台北報導

聖得福士林新案「豐萃」今（31）日舉辦動土典禮，董座洪正雄指出，該建案區位佳、剛需強，故4個月多可售戶就只剩個位數。（圖／記者陳韋帆攝影）

聖得福士林新案「豐萃」今（31）日舉辦動土典禮，搭北士科輝達進駐熱潮，8月銷售迄今已剩個案數建案，業者指出，大台北預售屋剛需為主，信用管制衝擊小，故個案只要區位、規劃俱佳，仍會有不錯表現。

「豐萃」為都更案，地主約90位，鄰近北流周邊有傳統市場與里民活動中心，正常步行至捷運劍潭站約10餘分鐘，基地約951坪，預計打造地上15層RC住宅，主力格局為2~3房，坪數27~41坪，共173住家、1店面，可售86戶，總銷約30餘億，預計明年Q1取得建照，2030年Q3完工。

聖得福建設執行長洪正雄表示，「豐萃」，基地原為海砂屋，整合地主約90人，歷時半年即達8成共識，1年內完成100%同意推動都更，因為一切都以公平公開為原則，分回戶皆送車位，地主普遍都滿意。

他說，聖得福僅做都更、不做危老，畢竟都更對屋主最有利，除了豐萃案，聖得福目前手握台北市約3萬坪土地，總銷約800億，主要仍以內湖捷運沿線為主，如瑞光路、陽光街，3個月內已簽下近萬坪土地，整合逾8成，第一階段選屋已啟動。

對於景氣疲弱，洪正雄認為，台北市需求仍穩定，多以剛性換屋與二代置產為主，銷售策略長久以來都一樣，不希望房市過熱、房價過高，順銷才是長久關鍵，至於公司資金鏈部分，因融資符合「都更」要件，未受到阻礙。

