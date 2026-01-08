輝達特供H200晶片終於回歸？彭博：北京第一季前批准，阿里巴巴、字節跳動掃貨40萬顆

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳心心念念、自家特供版H200人工智慧（AI）晶片，終於再次傳出好消息，知情人士透露，中國計畫最快第一季之前，批准部分輝達H200晶片的進口申請，一旦此消息、將讓輝達重新進入這個重要市場。而首批兩個大買家，似乎是阿里巴巴集團與字節跳動（ByteDance），兩家科技大廠都喊出至少20萬片的採購數量。

​彭博引述知情人士的說法，中國官方正準備批准當地企業，向輝達採購H200晶片，用於特定商業目的。但基於安全考量，H200晶片將被排除在軍事用途、敏感政府機構、關鍵基礎設施及國有企業之外，這一點與北京過往對蘋果（APPLE）設備及美光晶片的限制非常相似。不過，如果未來上述提及的機構或企業，仍因需求而提出使用申請，官方也將採取逐案審查的方式處理。

對輝達而言，即便附帶諸多限制，這項政策仍被視為重大利多。畢竟中國仍是全球最大的半導體市場，黃仁勳曾多次表示，僅AI晶片一塊、在未來幾年內就可能達到500億美元（約新台幣1.58兆元）市場規模，輝達在資料中心晶片的營收，預期到2026年年底，可達到5000億美元（約新台幣15.78兆元）或更高，為此他絕不能讓自家產品，被排除在中國大門之外。

報導中還提到，阿里巴巴（Alibaba）與字節跳動已私下向輝達表達採購意願，各自預期訂購超過20萬顆H200晶片。兩家公司要以此加速升級模型，以追趕 OpenAI等美國競爭對手。

在美國全面防堵政策下，不允許輝達或其他晶片廠向中國出口最先進的晶片，被川普（Donald Trump）開綠燈的H200屬於較舊世代晶片，可即使不是最新版本，H200仍是資料中心營運商高度倚賴的核心零件。H200在2023年推出，屬於Hopper架構、效能僅次目前最新的Blackwell系列，落後即將推出的Rubin系列兩個世代。

為了不讓美國專美於前，在中國政府全力主導下，趁著輝達尚未取得登陸許可的「空窗期」，包含華為（Huawei）與寒武紀（Cambricon Technologies）等本土晶片企業，也大力投資研發自家晶片，並計畫在2026年大幅提升產量和效能。

華為與中芯國際（SMIC）在製程技術上持續進步，研究機構TechInsights指出，華為最新旗艦手機Mate 80 Pro Max使用的麒麟9030處理器，就是採用中芯改良的製程技術。而寒武紀則計畫在2026年，將自產AI晶片產量提高三倍以上，藉此擴大市占率、填補輝達先前留下的空缺。

面對彭博的消息曝光，輝達高層在CES大展上表示，中國客戶對H200晶片需求相當強勁，但公司尚未與北京直接接觸，也不清楚中國究竟何時會正式批准銷售。

此外，另一個讓外界好奇的點是，北京在排除範圍中提到「關鍵基礎設施」，這塊在現行中國經濟體制下，範圍非常模糊且不明確，因為包含阿里巴巴、百度這類民營企業，也經常會向國企與政府機構提供運算服務，類似亞馬遜（Amazon）與微軟在美國、為聯邦機構提供服務的模式。這樣究竟算不算沾到邊，恐怕也將是未來潛在的爭議點之一。

