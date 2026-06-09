輝達牽手LG攻人形機器人！黃仁勳韓國行不只K-culture 實體AI戰場開打

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輝達執行長黃仁勳昨（8）日在首爾會見韓國LG集團會長具光謨後表示，輝達將與LG合作開發人形機器人與未來資料中心。雙方將在馬達技術、機械系統、未來機器人，以及下一代資料中心架構上展開合作。



黃仁勳指出，機器人技術是雙方最重要合作領域，這是電子、機械系統與AI的融合。這句話點出AI下一階段的核心：AI不只生成文字、圖片或影片，也不只待在資料中心裡訓練模型，而是要走進工廠、倉儲、醫療、家庭、服務業與製造現場。

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LG長期深耕家電、顯示器、馬達、機械系統與電子控制，若與輝達AI平台結合，人形機器人與實體AI就可能進入更完整的硬體整合階段。這也是韓國企業想搶下一波AI應用場景的重要布局。



輝達在南韓已接連與SK海力士、Naver、Doosan、SK Telecom、LG等企業合作，範圍涵蓋HBM記憶體、AI資料中心、能源解決方案、主權AI、機器人與實體AI。這代表輝達不是單點合作，而是在南韓打造一整套AI工廠與實體AI生態系。



台灣端不能只看南韓新聞。人形機器人與實體AI會牽動伺服器、散熱、電源、馬達控制、感測器、精密機械、PCB、邊緣AI晶片與代工體系。台灣若能把AI伺服器優勢延伸到機器人供應鏈，下一波產業機會就不只是晶片，而是AI走進現實世界。

（圖片來源：AI生成）

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