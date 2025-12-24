輝達狂漲3.01%！標普500指數創歷史新高 台積電ADR飆1.29％

【國際中心／綜合外電】在數據顯示美國第3季經濟成長出乎意料地強勁後，標準普爾500指數今天收盤再創歷史新高。標普500指數創下歷史新高，輝達（NVDA）因傳出將出貨H200 AI晶片到中國狂漲3.01％、收盤189.21美元。台積電ADR（TSM）則漲1.29％、收盤297.06美元。

中央社報導，儘管強勁的數據可能使聯邦準備理事會（Fed）暫緩進一步降息，但在市場對年終「耶誕行情」的期盼下，美股四大指數終場仍同步收高。

道瓊工業指數上漲79.73點或0.16%，收48442.41點。

標普500指數上揚31.30點或0.46%，收在6909.79點。

那斯達克指數上漲133.01點或0.57%，收23561.84點。

費城半導體指數上揚38.97點或0.55%，收7184.54點。

