輝達狂飆成地表最強AI公司！黃仁勳揭財富密碼：痛苦終將變成禮物
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
從餐館洗碗工到AI教父！黃仁勳身價震撼全球。他的世界格局與夜市風格，不止風靡臺灣這股風氣也吹到南韓。黃仁勳超親和，上綜藝節目「劉Quiz ON THE BLOCK」與劉在錫對談，還隨獵魔女團主題曲「Golden」起舞。《NVIDIA輝達之道》曝光黃仁勳成為富豪的核心之道：「韌性來自痛苦的祝福」。
《NVIDIA輝達之道》：韌性來自痛苦的祝福
隨著黃仁勳在全球科技業界崛起為偶像，出現了「Jensanity」（台灣譯為「仁來瘋」）這個詞。這個詞是他的名字「Jensen」和代表瘋狂的單詞「Insanity」的結合。回想起他帶領一家只剩下30天可活的新創公司，在30年間經歷失敗與成功，克服各種困難和波折，最終將其推上全球最有價值企業之一的過程，作者突然覺得「瘋狂」？他擁有什麼樣的人生觀和經營哲學？是什麼成就了今天的他？
黃仁勳的生活觀如果用一句話來總結，可以用「那些殺不死我的，使我更強大」來概括。這句話出自德國哲學家尼采之口。黃仁勳在史丹佛大學的一次演講中這樣闡述：
「成功不是來自於智慧，而是來自於性格，而性格是經歷苦難塑造出來的。我的最大優勢是，我的期望值很低。作為史丹佛的畢業生，你自然而然會有很高的期望。然而，對自己期望很高的人，復原力卻很低。很不幸地，韌性對於成功來說至關重要。因此，我希望你們在未來能經歷大量的痛苦和磨難。」
黃仁勳的這種思維方式頗具東方哲學色彩。就像武俠小說中的主角經歷艱辛磨難後最終成為絕世高手，黃仁勳認為痛苦是成長不可或缺的元素。在他的哲學中，從挫折中站起來的韌性是成功的關鍵。
黃仁勳面對挫折的智慧 「最佳應對之道便是甩掉它（shakeitoﬀ）。」
2024年6月，黃仁勳受邀參加加州理工學院（Caltech）的畢業典禮。在演講中，他分享面對挫折的智慧：「最佳應對之道便是甩掉它（shakeitoﬀ）。」
「我希望你們能將挫折視為新的機會。痛苦和挫折會淬煉你們的品格、韌性和適應力，這些將成為你們最強大的競爭優勢。在我最珍視的能力中，智力並非首要。真正的超能力在於：承受挫折的耐力、持續專注的毅力，以及在逆境中發現機會的洞察力。這是我的超能力，我希望這也是你們的超能力。」
黃仁勳揭創業真相：不知道有多苦，反而成了成功的開始
許多人看到輝達（NVIDIA）執行長 黃仁勳 今日站上全球AI浪潮頂端，擁有驚人的財富、地位與影響力，往往以為成功是一條充滿掌聲與榮耀的道路。但黃仁勳卻坦言，如果30歲時就知道未來創業路上要承受多少痛苦、挫折與犧牲，他很可能根本不敢開始。
在接受《Wired》雜誌專訪時，黃仁勳罕見談到創業背後最真實的一面。他表示，創業之所以能夠開始，很多時候不是因為看見成功，而是因為不知道前方有多艱難。
無知有時候反而是一種力量
當被問到，如果人生重來一次，回到30歲時是否還會創業，黃仁勳給出令人意外的答案。他坦承，如果當時已經知道今天所知道的一切，了解創業將面臨多少風險、失敗、壓力與痛苦，自己很可能因為害怕而不敢踏出第一步。因此他認為，創業初期最大的優勢之一，反而是「無知」。
因為人們在剛開始時，並不知道事情究竟有多困難，也無法預料未來要付出多少代價。正因如此，才有勇氣向前衝。當你還沒看見高牆時，反而敢於跨出第一步；當你還不知道風暴有多大時，反而願意揚帆出航。
每個成功企業家都經歷過不為人知的黑暗
黃仁勳表示，經營一家企業最大的犧牲，其實和所有創業家都一樣，那就是必須投入超乎常人的努力。他回憶創辦輝達初期的歲月，曾經有很長一段時間，幾乎沒有人相信他會成功。外界的質疑、資金的壓力、市場的不確定性，讓不安與焦慮成為每天必須面對的課題。
他更坦率地說，企業家不是無所不能的英雄，而是有血有肉的人。脆弱、害怕、焦慮、挫折，甚至屈辱感，都是真實存在的情緒。只是很少人願意公開談論這些事情。因為對企業領導人而言，失敗往往意味著巨大的壓力與難堪。在成功光環背後，其實藏著許多人看不見的孤獨與掙扎。
痛苦讓成功更有意義
黃仁勳認為，如果人生只有快樂而沒有痛苦，人終究會感到疲憊與空虛。真正讓生命變得有價值的，往往不是成功本身，而是走向成功過程中所經歷的磨難與考驗。因此當有人問他：「現在的你擁有一切，難道不會讓當年的你更想創業嗎？」
他的答案依然是：「不，當然不會。」因為他太清楚那條路有多麼艱辛。
但如果換個問題：「假如當年就知道輝達會成為今天改變世界的企業，你還會創業嗎？」黃仁勳的回答毫不猶豫：「即使犧牲一切，我還是會創辦這家公司。」
給每一位正在努力的人
黃仁勳這段話最動人的地方，不在於他如今多麼成功，而在於他誠實說出了成功背後的代價。人生很多時候也是如此。在追求夢想的路上，我們會懷疑自己、會被拒絕、會感到孤單，甚至懷疑是否值得繼續堅持。但正是那些跌倒、受傷、流淚的時刻，最終塑造了後來的自己。
黃仁勳的人生提醒我們：成功從來不是沒有痛苦，而是在痛苦中依然選擇前進。因為所有的挫折、委屈與不被看好，終究可能成為未來回頭看時，最值得驕傲的勳章。當夢想實現的那一天，人們珍惜的往往不是結果，而是一路走來從未放棄的自己。
創業過程一定是痛苦的 黃仁勳認為只要最終成功痛苦就有意義
黃仁勳認為，創業一定伴隨痛苦、孤獨與屈辱，但只要最終成功，所有付出就有了意義。他重視結果，相信唯有克服挫折、忍受磨練，才能迎來真正的勝利。也正因如此，他成功融合東亞文化的堅韌勤奮與矽谷文化的創新靈活，打造出今日全球AI霸主輝達（NVIDIA）的傳奇成就。
本文撰寫與摘自三采文化出版之《NVIDIA輝達之道》
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