輝達獨霸時代到頭了？專家揭AI戰場不只Google挑戰：CSP巨頭也擺明來PK

近日傳出Meta將採用Google晶片，引發外界對輝達作為AI領導者地位的擔憂。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，過去三年，隨著ChatGPT崛起，輝達一路領先，如今，輝達獨霸天下的時代可能要結束了。對投資者來說，不論是購買台股的科技股或投資海外基金，一定會把輝達的供應鏈列為過去3年首選的指標，現在資產配置可能要調整。

蔡明彰在個人YT提到，Google的TPU現在正挑戰輝達。而亞馬遜作為另一大巨頭，其雲端服務AWS目前在所有CSP廠中規模排名第一，微軟第二，Google第三。亞馬遜在昨日的雲端計算大會上重磅推出Trainium第三代，這是AWS首款採用3奈米製程的AI晶片，相較前一代，其記憶體容量增加1.5 倍、頻寬提升1.7 倍，整體效能更大幅提升40%。

蔡明彰表示，亞馬遜更稱「現在正準備下個世代Trainium的研發」，現在推出第三代，第四代已準備研發，它維持一年一個世代的AI晶片，這擺明要PK輝達。而且亞馬遜很明確講，Trainium 3已部署在幾個數據中心，這個月很快就要開放給客戶使用，到了明年初部署速度非常快，而且擴大規模。此時企業若希望節省成本，可能考慮使用亞馬遜的Trainium 3。

「輝達現在壓力就很大了！」蔡明彰說明，輝達一方面稱AI晶片技術還是領先，旗下Blackwell與下一世代Rubin晶片明年預計銷售可達5000億美元，這是利多因素，但另一方面，輝達近期股價弱勢很重要的原因，就是AI循環的交易。

蔡明彰表示，輝達在9月宣布跟Open AI簽1千億美元的合約，條件是Open AI必須向輝達採購晶片，所以大家就有疑慮，輝達去投資Open AI，Open AI再把這筆錢回來買輝達，這並非真正終端需求增加，是人為的托高、人為的做價，做出來AI很熱絡。現在輝達也知道自己的問題所在，昨日繼續澄清跟Open AI千億美金採購還沒確定，所以可以看到輝達股價現在還在50日線之下。

