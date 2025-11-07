輝達生意太好所以來幫台積電加油 黃仁勳現身台南稱：很想去夜市但沒時間

輝達執行長黃仁勳現身台南機場，預告明天會去台積電運動會。（圖／鏡新聞提供）

經歷從歐洲到台灣約14小時的飛行，輝達執行長黃仁勳於今日下午2:30現場台南機場，說到這次來的目的，他透露是要去台積電運動會，還笑稱：「這應該不是秘密。」同時因為輝達生意太好，所以來幫合作夥伴台積電加油，這次來到美食之都台南，黃仁勳直言很想去夜市，但因為時間。

輝達執行長黃仁勳今日下午抵達台南機場，這是他今年第四度來台，而他也透露，這次來台灣最主要目的正是參加台積電於明日舉辦的運動會。

黃仁勳表示，這次來台灣是因為輝達生意太好，「所以來給我的好朋友台積電加油。」預計在台南待五小時，雖然對於來台南逛夜市很興奮，但他說這次沒有時間，「因為已經在外旅行三周，必須回家，很想念我的小狗。」

他指出，也不會回台南的老家，但他透露：「希望下次能回去，我會很快回來。」



