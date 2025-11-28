輝達用地新壽和北市府今完成點交 台新新光金：盼台灣能更好

全球AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)台灣總部，在新光人壽和北市府順利完成北士科T17及T18土地地上權解約後，日前完成塗銷，今天(28日)進一步和北市府現場點交。台新新光金控今天(28日)下午舉行法說會，總經理林維俊表示，這個案子已經結案，也希望接下來北市府能成功把輝達留在台灣，讓台灣社會能夠更好。

台新新光金控總經理林維俊說：『(原音)我們已經點交完成，所以這個案子算是已經結案了。那也再次跟各位說明，這是新光人壽當初是完全合法、公開標取的地上權，為了國家公益，新光人壽也做了犧牲，願意把地上權放出來給輝達進駐，讓整個社會能夠更好。接下來就請台北市政府，後續能夠把輝達留在台灣。』

另外，輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳本月初才剛來台灣參與台積電運動會，27日被民眾直擊又現身台北四平街商圈。台北市長蔣萬安今天也表示，市府一直與輝達保持密切溝通，輝達投資計劃書還未送來，目標還是農曆年前與輝達簽約。蔣萬安也表示，黃仁勳此行，他也是看媒體報導才知道是私人行程，北市府一直跟輝達保持暢通的溝通。(編輯：宋皖媛)