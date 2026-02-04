輝達留在台北是中央地方合作成功案例 卓揆：要如法炮製此模式

卓揆：NVIDIA留在臺北是中央與地方合作的成功案例，政府要如法炮製此類合作模式。行政院提供

行政院長卓榮泰今（4）日出席「臺北市進出口商業同業公會2026交流晚宴」時表示，NVIDIA來臺投資過程中，雖曾面臨土地地上權轉讓等問題，但臺北市政府非常努力要將NVIDIA留在臺北市，內政部也迅速瞭解相關狀況後，核定臺北市政府得於「臺北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」自訂辦法專案設定地上權，解決土地取得問題。NVIDIA最終順利留在臺北，正是中央與地方政府相互合作的成功案例，政府要如法炮製此類中央地方合作模式，讓全國各地達成賴清德總統「均衡臺灣」施政願景，讓「六大區域產業及生活圈」皆能以此模式取得更好的發展機會。

此外，卓榮泰還感謝「臺北市進出口商業同業公會」黃教漳理事長，帶領公會6,000多家會員，在臺美、臺韓及臺日之間為政府開闢許多重要商機，去（2025）年我國經濟成長率達8.63％、國內生產毛額（GDP）達28兆元，公會在此過程中扮演舉足輕重的角色，貢獻無法估量。此外，公會更連續70年進行勞軍活動、連續57年舉辦冬令捐助，以及52年來持續設立「傑出國貿人才獎學金」投入人才培育。

卓榮泰表示，臺灣從來不是在風雨平順中成長的國家，而是持續不斷面臨諸多挑戰，「蕃藷毋驚落土爛，只求枝葉代代傳」，臺灣永遠要逆風而行，藉此增加國家與人民成長的助力，才能在現今世界局勢當中持續前進，達成所期待的目標；而在國家成長的過程中，需由中央政府指出清楚方向，並與國人共同分享施政成果，但若只有中央向前走，沒有地方政府的共同合作，中央將寸步難行。因此，感謝臺北市蔣萬安市長帶領臺北市政府，以及各地方政府也與中央通力合作，讓大家共同朝同一方向前行。

卓強調，政府自2024年起展開10年3,000億元的「晶創臺灣方案」，讓高科技產業投入科技研發、人才培育及各項關鍵領域強化等；此外，經濟部也已核定輝達（NVIDIA）「人工智慧創新研發中心計畫」，自2022年起5年總經費約240多億元，其中亦有中央補助部分經費，就是要協助全球知名大廠來臺投資生產。

談及臺美關稅議題，卓院長表示，政府於2024年10月美國大選期間，便觀察到國際局勢後續可能出現變化，因而成立「行政院經濟外交工作小組」，並於同年11月成立「臺美經貿工作小組」，確保未來能順利銜接美國大選後所有政策的調適，進一步強化臺美更緊密團結合作。去（2025）年4月2日美國川普總統宣布對等關稅後，行政院於48小時內迅速提出880億元的產業支持方案，而後更增至930億元，希望全速協助業者進行調適、轉型、升級、研發、人才培訓，並開拓更多元的國際市場。

卓院長進一步指出，歷經9個多月的談判過程，在行政院鄭麗君副院長與楊珍妮政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表所領軍的談判團隊共同努力下，成功為臺灣取得有利的階段性成果，包括：對等關稅調降為15％且不疊加原最惠國待遇稅率（MFN）；同時，在攸關高科技領域的「232條款」談判中，更爭取到臺灣為全球首位獲得232條款關稅優惠待遇的國家。

卓院長提到，日前落幕的第六屆「臺美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）會議，臺美雙方除針對AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機產業供應鏈、高科技人才培育、雙方於第三國合作可能性、雙邊經濟合作等七大主題充分交換意見外，更簽署「矽盛世宣言及臺美經濟安全合作聯合聲明」，有助深化雙方在民主戰略夥伴的關係，也讓臺美未來合作能夠逐步朝「強化經濟安全」、「打造創新經濟」、「發展繁榮未來」三大方向邁進。除加強對美合作外，去年12月5日我方也與日本簽署「臺日數位貿易協議」，強化雙方在隱私保護及數位經濟合作之基礎。

卓院長強調，政府對中小企業的關懷與協助從未停歇，去年政府投入103億元推動「中小微企業多元振興發展計畫」，今年會繼續加碼推動；同時，經濟部也啟動「產業競爭力輔導團」，透過主動關懷，逐一診斷產業問題，並提出解方，讓全國高科技產業與中小企業共同建構強大韌性的生產供應鏈，達成全國經濟平穩的目標。卓院長說，回顧臺灣從大航海時代迄今400年的歷史，基本上就是一部對外貿易史，未來在這條道路上，將會走得更強勁、更有韌性，與世界接軌，並透過政府積極推動的「AI新十大建設」，開闢出一條比過去更繁榮的發展路徑。

展望新的一年，卓院長表示，政府施政將朝更開放、富強、安全、公平的四大方向邁進，期待與全國人民、產業、國會及地方政府攜手合作，讓臺灣成為一個真正進步與文明的國家。同時，總統也期許臺灣各行各業及全球臺商能共同努力，將臺灣打造為「智慧科技島」與「經濟日不落國」。

