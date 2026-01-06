輝達發佈新一代Rubin平台「成本降10倍」 一票科技巨頭喊讚





輝達（NVIDIA）今日在CES展會上震撼發布下一代人工智慧平台「NVIDIA Rubin」，正式開啟高效能運算的全新篇章。該平台不僅整合了6款全新晶片，更以極致的協同設計，為建置、部署及保護全球最先進的AI系統樹立了新標竿。輝達創辦人暨執行長黃仁勳強調，Rubin的推出正值AI運算需求爆炸增長的時刻，憑藉每年更新超級電腦架構的節奏，輝達正引領業界邁向人工智慧的下一個前沿。

Rubin平台的強大效能源於6款晶片的深度整合，包括搭載88個自定義Olympus內核的NVIDIA Vera CPU、提供50petaflops運算能力的Rubin GPU，以及NVLink 6交換器、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU和Spectrum-6乙太網路交換器。這套精密系統旨在解決智慧型代理（Agentic AI）與大規模混合專家（MoE）模型所帶來的運算挑戰。相較於前代Blackwell平台，Rubin每令牌（Token）的運算成本大幅降低10倍，且僅需1/4的GPU數量即可完成同等級的MoE模型訓練。此外，其模組化與無線纜設計使機架組裝維護速度提升了18倍。

此一平台的誕生獲得了全球科技巨頭的高度評價。OpenAI執行長Sam Altman認為，Rubin將幫助智慧能力進一步擴展，解決更複雜的人類問題；Meta創辦人祖克柏與xAI執行長馬斯克也同步讚賞Rubin在性能與效率上的飛躍。微軟執行長納德拉與AWS、Google Cloud、Oracle等雲端服務供應商則紛紛承諾，將於2026年首批導入Vera Rubin架構，建構世界最強大的AI超級工廠，賦能全球開發者進行大規模創新。

輝達指出，Rubin平台目前已全面投入生產，預計在2026年下半年透過包含戴爾、聯想、HPE及超微在內的全球合作夥伴正式推出市場。這套系統不僅提供了前所未有的安全性與推論效能，更透過Spectrum-X乙太網路技術鋪平了未來百萬GPU環境的道路，確保AI應用能以最具成本效益的方式普及全球。

