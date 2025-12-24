輝達發出賀喜片！ 黃仁勳金孫曝光

財經中心／廖珪如報導

輝達感恩節期間就發出黃仁勳與三隻狗狗過節影片，黃仁勳在美國家中與三隻愛犬包括「Kuma」、「GUS」、「MOMO」，三隻各有不同禮物，從影片脈絡來看，「GUS」要叫黃仁勳爺爺。（圖／翻攝NVIDIA粉專）

美國從感恩節開始進入假期氛圍，輝達早在感恩節就發出黃仁勳與三隻愛犬的祝賀影片，從畫面可以看出，黃仁勳為三隻狗狗都準備了禮物，一開始擺放的是他們喜歡的玩具，但隨後黃仁勳逐一發放並解說了輝達產品;有趣的是，在黃仁勳發禮物的過程中明顯可以看出狗狗身份的不同，當黃仁勳發給「Gus」Jetson Thor當禮物的時候，還笑咪咪地跟他解釋說Jetson Thor可以幫他做機器人，甚至可以做一個機械「Granpa」(字幕上還指向黃仁勳說他是Gus的Granpa)，帶她去散步，可見黃仁勳對這隻「金孫」疼愛有加。

輝達執行長黃仁勳愛狗成痴，與馬斯克都是科技界大佬中的「狗派」，馬斯克甚至為愛犬（柴犬FLOKI)推出了狗狗幣。輝達則是可以帶狗上班，近期輝達影片中也充斥了穿了聖誕毛衣的毛小孩。11月初，黃仁勳來台參加台積電運動會時，停留不到24小時旋即旋風回美，記者追問為何行程如此匆忙時，黃仁勳說當時已經在外旅行三周「我必須回家，我想念我的狗狗」。在黃仁勳上節目時，甚至說出，上班上到一半會跑回家跟狗狗玩、為了不吵醒狗狗睡覺會延後起床等溫馨舉措，輝達用黃仁勳愛犬為節日鋪陳，讓AI教父黃仁勳更顯溫情（順帶也介紹了產品）。

金孫「Gus」收到的Jetson Thor開發者套件是一款專為人形機器人設計的系統單晶片 (SoC)，具備強大的計算效能與高度整合的感測器支持，旨在處理複雜的變換模型 (Transformer models) 並實現機器人與環境的即時互動。這項技術的成熟將加速製造業、醫療自動化以及家務機器人的商用化進程。

