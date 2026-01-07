輝達發布Rubin平台 可創造出性能驚人的超級電腦

黃仁勳表示未來AI產業最需要的人才未必是程式人員，而是技術人員。(圖片來源/信傳媒編輯部)

CES 2026開催科技界關注科技巨擘新產品動向，特別是人工智慧（AI）相關領域，其中輝達（Nvidia）的新產品動向堪稱最受矚目，執行長黃仁勳不負眾望稍來新一代處理器已經全面投產的好消息。

1月5日，黃仁勳CES發表演說時表示，在更快、更專業的晶片支持下，AI正進入一個新的發展階段，輝達新產品將協助實現AI願景，在聊天機器人和其他AI應用上，輝達處理器的運算能力是前一代的5倍。《路透》（Reuters）引述輝達主管消息指出，已有多家大型AI企業著手測試新處理器。

6日，黃仁勳開心表示「看來我們要回中國了」，他說公司看到中國客戶對H200晶片的需求非常高，而美國政府最近已表示將批准該晶片出口。

「我們已經啟動供應鏈，H200正在生產線上。」黃仁勳在拉斯維加斯舉行的CES記者會上說。

黃仁勳補充說，輝達已經恢復晶片生產，而且正在與美國政府敲定出口許可證的最終細節。

輝達發布Rubin平台，可組成性能驚人的AI超級電腦

輝達這次在CES發布的核心產品是以美國天文學家魯賓（Vera Rubin）命名的Rubin平台，將是輝達未來一年AI運算策略的基礎。Rubin有6款晶片，採用極致協同設計包含Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6 交換器、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU 與 Spectrum-6 乙太網路交換器。

黃仁勳在會場上展示Rubin系統的擴充方式，一台旗艦伺服器估計可放入72顆GPU和36顆CPU，多個伺服器組成一個模組（pod），每個模組最多可容納1000多個Rubin晶片。

黃仁勳表示，即便電晶體數量提高1.6倍，Rubin依然能實現性能大幅提升，因為Rubin晶片中使用一種輝達特有的特殊數據格式，輝達希望這種格式應用於更廣泛的AI產業中。

輝達表示，Rubin可協助提升訓練和運行大規模AI模型的能力，足以整合成一台性能驚人的 AI 超級電腦，大幅縮短 AI 訓練時間和降低推論 Token 生成成本。

輝達發布新的記憶體架構和自動駕駛平台

除了Rubin之外，輝達還發布了其他產品，包括推論應用架構和自動駕駛平台。

輝達在訓練大型模型方面雖然領先群倫，但在推理的部分面臨超微（AMD）和英特爾（Intel）等公司日益激烈的競爭。輝達推出「上下文記憶體儲存」（contex memory storage）的心記憶體架構，可支援聊天機器人，以及其他需進行長時間互動或處理詳細指令的AI，提供更連貫的回應。

另外，黃仁勳也發布為自動駕駛汽車設計的AI模型Alpamayo。他說，Alpamayo 是全球首個能夠思考和推理的自動駕駛汽車平台，具備讓汽車學習駕駛行為的能力，不僅能夠接收感測器輸入並控制方向盤、剎車和油門，還能推理即將採取的行動。Alpamayo已獲汽車業採用，根據《紐約時報》的消息，賓士汽車（Mercedes-Benz）配備輝達這款自動駕駛的車輛將於2026年開始交車。

未來AI產業需要的人才將是技術工

黃仁勳表示，運算產業正經歷一場由AI和其背後的晶片架構掀起的革新，輝達的晶片將是未來運算產業新局的推手。

不過AI產業全面崛起也引發人類將被取代的憂心，不少人因此投入程式設計和AI相關技能的學習。對於此疑慮，黃仁勳認為，未來最熱門的職業未必是寫程式，很可能是技術工人。

黃仁勳指出，隨著全球資料中心需求急速攀升，勞動市場將出現前所未有的缺口，尤其是電工、水管工、木匠等技術類工人。他估計，未來將需要數十萬名技術工人投入資料中心建設，各國經濟體的技術工職缺恐出現爆炸性成長，且需求還會年年倍增。

由此可見，技術工在AI時代不僅不會消失，反而具備更大的成長空間。他們還將與AI與機器人協作，專注於需要高度技巧與現場判斷的工作。

輝達已於2025年9月底宣布，將投入高達1000億美元投資OpenAI，推動大量以輝達處理器為核心的資料中心建設。以一座約7000坪的資料中心為例，施工期間需動員約1500名建築相關工人





