輝達發表Alpamayo平台 自駕車AI技術首季在美上路

輝達執行長黃仁勳宣布Alpamayo平台問世，為全球首款具備思考與推理能力的自駕AI系統，象徵輝達在實體人工智慧(Physical AI)的重要突破。平台將訓練自動駕駛車如何適應各種情境，有助解決「長尾情境」，首款搭載自駕AI技術的車款，預計今年首季於美國上路。

CES展6日在美國拉斯維加斯登場，輝達執行長黃仁勳發表演說，他指出，「實體AI的ChatGPT時刻已經到來」，但實體世界的不可預測性，仍是AI應用的一大挑戰。因此，輝達推出Cosmos，整合真實駕駛、機器人數據以及3D模擬，進行大規模訓練。他說：『(英文原音)Cosmos是世界領先的世界基礎模型，它已被下載數百萬次，在世界各地使用，讓世界為實體人工智慧的新時代做好準備。我們自己也在使用它，用於創建我們的自動駕駛汽車、數據生成和評估。它讓我們先進地在電腦內部行駛數十億、數兆英里，我們取得了巨大進展。』

廣告 廣告

他進一步指出，Cosmos目標在理解真實世界的運作方式，由於模型具備物理常識，能夠精準執行生成、推理與軌跡預測等任務。最重要的是Cosmos能將運算轉化為真值數據，透過大量數據教導機器適應各種情境。

黃仁勳也宣布發布名為Alpamayo車輛平台，使用自家Cosmos數據，是全球首個具備思考推理能力的自動駕駛AI系統。

黃仁勳指出，自動駕駛最大的挑戰在於長尾情境 (Long Tail Effect)，而Alpamayo直接向人類駕駛學習行為模式，能對即將採取的行動進行推理，並且預測各種突發狀況，他說：『(英文原音)我們宣佈AlpaMayo問世，全球首個具備思考推理能力的自動駕駛汽車人工智慧。AlpaMayo是端到端訓練的，字面上是從攝像頭輸入到動作輸出，輸入包含人類駕駛的英里數，以及由Cosmos生成的大量英里數。此外，它導入了數十萬個案例，以便教導汽車如何駕駛。AlpaMayo特別之處在於不僅接收感測器輸入並啟動方向盤、剎車和加速，還會對即將採取的行動進行推理。它會告訴你它將採取什麼行動、採取該行動的原因以及軌跡。』

輝達與賓士已展開合作，導入AlpaMayo模型，賓士CLA轎車被評為是世界上最安全的車款。

黃仁勳說，首款搭載輝達自駕技術的車款將於今年正式上路，首季在美國落地，第二季進軍歐洲，下半年拓展至亞洲市場。(編輯：鍾錦隆)