輝達發表Earth-2 系列開放模型 全球首套完全開放且加速的AI氣象模型

輝達（NVIDIA）今日推出Earth-2系列開放模型，涵蓋從在地到全球的預測需求，使規模化的天氣預報更加普及。透過提供開放模型權重與端到端流程，NVIDIA打破了天氣預測對專有雲端環境的依賴，賦能能源、金融等各產業。如今氣象與氣候的人工智慧（AI）預測，比以往任何時候都更易於被全球各地的科學家、新創公司、開發者、企業與政府機構所使用。

輝達在美國氣象學會（American Meteorological Society）年會上，發表全新用於氣象與氣候AI的NVIDIA Earth-2系列開放模型、函式庫與框架，提供全球首套完全開放且加速的氣象AI軟體堆疊。這些開放技術，包含預訓練模型、框架、客製化方案與推論函式庫，能夠加速預報的每個階段，從處理初始觀測資料到產生15天的全球預報或局部風暴預報。

全球首套完全開放且加速的 AI 氣象模型

氣象預報過去主要仰賴運行物理模型的強大超級電腦。AI驅動的氣象預報可大幅節省運算時間與成本，讓更多國家、氣象機構與企業得以建置符合特定應用需求的預報系統。NVIDIA Earth-2作為首套開放且加速的模型與工具組合，使開發者能夠整合原本分散的氣象與氣候AI能力，讓各類組織得以在自有基礎設施上執行、微調並部署可用於生產環境的氣象AI。

這項開創性工作旨在加速氣象預測、提升預報準確度、促進協作，並深化科學家對地球大氣狀態的整體理解。

各產業的開發者正運用Earth-2預測氣象並取得可行動的洞察，包含AI氣象工具供應商Brightband；氣象預報單位如以色列氣象局、台灣中央氣象署、The Weather Company與美國國家氣象局（NWS）；能源預測與電網營運公司如道達爾能源（TotalEnergies）、Eni、協鑫集團（GCL），以及與日立合作的美國西南電力池區（Southwest Power Pool）；能源交易解決方案供應商Jua與Metdesk；以及金融風險與情報公司安盛、JBA Risk Management（The Flood People）與S&P Global Energy。



全新開放模型加入Earth-2系列

NVIDIA發表的Earth-2開放氣象模型包括：

Earth-2 Medium Range由名為Atlas的全新模型架構驅動，能夠對包括溫度、氣壓、風與濕度在內的70多項氣象變數進行高準確度的中期氣象預報，預報時效最長可達15天。在標準基準測試中，Earth-2 Medium Range於業界最常採用的預報變數方面均優於領先的開放模型。詳細資訊可參考此篇研究論文。

Earth-2 Nowcasting由名為StormScope的全新模型架構驅動，運用生成式AI，在短短數分鐘內即能將國家尺度的預報轉換為公里級解析度、0到6小時的局部風暴與危險氣象預報。Earth-2 Nowcasting也是首個透過直接模擬風暴動力學，在短期降水預報方面超越傳統物理氣象預報模型的方案，並以AI直接預測衛星與雷達影像。

Earth-2 Global Data Assimilation由名為HealDA的全新模型架構驅動，可產生氣象預報的初始條件，也就是全球數千個位置的當前大氣狀態快照，包含溫度、風速、濕度與氣壓等資訊。Earth-2 Global Data Assimilation可在GPU上以數秒鐘產生初始條件，而超級電腦則需要數小時。與Earth-2 Medium Range相結合，兩者將能夠產生最精準的氣象預報，且整個流程均由開放的AI流程完成。詳細資訊可參考此篇研究論文。

這些模型加入了NVIDIA Earth-2堆疊中現有的開放式氣象模型：

Earth-2 CorrDiff採用名為CorrDiff的生成式AI架構，可將低解析度、洲際尺度的預測，降尺度為高解析度、區域尺度的氣象場，從而提供地方預報所需的細緻解析度，速度相較傳統方法快達500倍。

還有，Earth-2 FourCastNet3針對風、溫度與濕度等多種氣象變數提供高準確度預報，不僅超越領先的傳統集合模型，表現亦可媲美頂尖擴散模型，同時預報速度較這些方法最高可快60倍。

Earth-2也整合了歐洲中期氣象預報中心（ECMWF）、微軟、Google等機構的開放模型。此外，Earth-2模型還可以使用NVIDIA PhysicsNeMo進行訓練與微調。NVIDIA PhysicsNeMo是一套開源的Python框架，用於大規模開發AI物理模型。

氣象智慧的開放生態系

準確的氣象預報有助於拯救生命並保護環境，同時也是農業、能源、公共衛生等產業決策的重要基礎。

研究人員、氣象機構、氣候科技創新者與企業已開始在其本地AI基礎設施上執行、微調並建構這些先進模型，以解鎖科學突破。

氣象預報

AI氣象工具供應商Brightband是NVIDIA Inception計畫Sustainable Futures倡議的成員之一，正使用Earth-2 Medium Range發布每日真實世界的全球預報。

Brightband共同創辦人暨執行長Julian Green表示：「新型AI氣象預報工具的革命令人振奮，且隨著像NVIDIA Earth-2 Medium Range這類新模型問世，這項革命正持續加速。Brightband是首批將Earth-2 Medium Range投入實際應用的業者之一，而該模型的開源特性也能加快創新，讓氣象產業的其它成員更容易進行模型的比較並改善。」

以色列氣象局已在營運中使用Earth-2 CorrDiff，並計畫導入Earth-2 Nowcasting，以每日最高8次的頻率生成高解析度預報，協助決策者更有效地應對極端氣象，同時降低運算成本。

以色列氣象局局長Amir Givati表示：「相較於在CPU叢集上運行未採用AI的傳統數值氣象預報模型，NVIDIA Earth-2模型讓我們在2.5公里解析度下的運算時間減少90%。在近期一場暴雨過後，我們使用CorrDiff訓練的AI模型，在累積降雨量的6小時驗證中，是我們所有運行模型裡表現最好的。」

The Weather Company正在評估Earth-2 Nowcasting用於局部惡劣氣象應用的可行性。美國國家氣象局也正在評估新模型，以強化其營運工作流程。

能源預測與電網營運

道達爾能源正評估Earth-2 Nowcasting，以提升短期風險掌握與決策能力。道達爾能源氣候與氣象預報產品經理Emmanuel Le Borgne表示：「NVIDIA Earth-2代表著先進氣象智慧以規模化方式落地營運的重要一步。Earth-2 Nowcasting等模型對我們的業務具有開創性意義，因為這些模型在能源系統這類分秒必爭且注重局部影響的領域，能夠提升短期風險意識並改善決策。」

Eni正在密集測試包含FourCastNet與CorrDiff在內的Earth-2模型，用於半營運化的降尺度預測，從而產生未來數週高解析度的氣象預報與天然氣需求預測。

中國最大的太陽能材料生產商之一、同時也是全球整合型能源營運商協鑫集團，已在其光電預測系統中投入營運NVIDIA Earth-2模型。與傳統數值氣象預報相比，Earth-2能夠以更低成本提供更加精準的預測資料，並顯著提升協鑫集團對光電發電量的預測準確度。

美國西南電力池區與日立合作，正在使用Earth-2 Nowcasting與FourCastNet3改善日內與日前風力預測能力，以支持美國西南電力池區的承諾，包括提升電網可靠度，並使其服務範圍內的營運決策更加明智。

財務影響評估

S&P Global Energy正運用NVIDIA Earth-2 CorrDiff將氣候資料轉化為在地洞察，用於風險評估。全球保險集團安盛則正在使用FourCastNet產生數千個假設的颶風情境，作為其研發項目的一部分，該項目旨在進行模型評估、方法開發與既有技術的基準測試。

開始使用NVIDIA Earth-2

透過Earth-2，NVIDIA為從事氣象AI創新的開發者與科學家提供先進的開放模型、資料與工具，就如同NVIDIA Nemotron、NVIDIA Cosmos、NVIDIA Isaac GR00T、NVIDIA Alpamayo及NVIDIA Clara系列模型為代理型AI、物理AI、人形機器人、自駕車與生物醫學AI等領域提供開放式的創新基礎。

