輝達的勝利！ 傳白宮要求否決管制輝達晶片出口法案
彭博社引述知情人士的話報導，白宮方面敦促國會議員，否決一項管制輝達向中國大陸及其他與美國敵對的國家，出售AI晶片的法案。（葉柏毅報導）
報導說，這項名為「GAIN AI」的法案，將建立一套制度，要求受到出口管制、不得外銷中國大陸及其他武器禁運國家的AI晶片，必須優先滿足美國客戶需求。這種「美國優先」的安排，本來是為了討好川普政府，但川普先前又暗示，願意放寬部分對晶片出售給中國大陸的限制，現在又傳出白宮方面打算要求國會否決。
有評論表示，白宮改變立場，可說是輝達的一大勝利。輝達向來公開反對這個法案，並強調目前沒有任何美國客戶面臨供貨不足的問題。如果「GAIN AI」法案最終未能通過，對微軟在內的美國大型雲端業者將會構成威脅，因為這項法案可以確保他們在硬體採購上，遠超出包括中國與沙烏地阿拉伯在內的競爭對手。
然而，即使「GAIN AI」法案受挫，也不代表美國國會將停止對中國大陸加強晶片管制，因為目前管制向中國大陸販售高階晶片的立場，擁有國會跨黨派的普遍支持。據瞭解，目前美國國會將著手進行另一項法案，準備把現行對中國大陸的AI晶片銷售管制法規化。這個較為單純的法案，要求負責審核「高科技出口管制」的美國商務部，在未來30個月內，凡是高於目前對大陸出口許可的晶片規格，一律不准出口。
