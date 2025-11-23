輝達的超狂財報藏隱憂？黃仁勳駁AI泡沫，但市場疑慮未解

輝達公布2026會計年度第3季財報，營收達570億美元、獲利年增65%，再創新高！其中，資料中心業務以512億美元領漲，亮眼的財報數字，激勵美股期貨與台股走升。執行長黃仁勳駁斥「AI泡沫」說法，指 Blackwell 晶片需求強勁。然而，分析師提醒，中國市場競爭與出口限制，以及客戶尋求供應鏈多元化，仍是輝達未來成長的不確定因素。

輝達（NVIDIA，美股代號NVDA）於美東時間19日美股盤後（台灣時間20日凌晨）公布2026會計年度第3季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期。營收創歷史新高，達570億美元，季增22％，年增62％。輝達執行長黃仁勳駁斥人工智慧泡沫的疑慮，強調最新一代Blackwell晶片的銷售量「高得超乎預期」。

資料中心領軍，四大客戶貢獻六成業績

輝達的業務集中度提高，四大客戶銷售額占第3季銷售額的61％，高於第2季的56％。輝達的資料中心營收再度主導亮眼成績，達512億美元，季增25％，年增66％，帶動其盤後股價飆漲逾5％。輝達表示，預計第4季營收將達到650億美元，高於市場預期的620億美元。自5月底以來，市場對輝達2027財年的營收預期已調高15％，達到約2850億美元。

其整體成績如下：

● 營收：570億美元（年增62％、季增22％，高於預期552億美元）。

● 調整後 EPS：1.30美元（年增60％，高於預期1.26美元）。

● 經調整毛利率：73.6％。

● 淨利潤：319.1億美元（年增65％）。

個別業務表現如下：

● 資料中心業務營收：512億美元，高於分析師平均預估的493億美元；年增66％。

● 遊戲業務營收：43億美元，略低於平均預估為44億美元；年增30％。

● 專業視覺化業務營收：7.6億美元，年增56％。

● 汽車與機器人業務營收：5.92億美元，年增32％。

財報提振市場信心，美台股同步飆高

自2022年11月ChatGPT發布以來，輝達的股價已飆升近10倍；光是今年，輝達股價就上漲逾40％，10月成為全球首家市值突破5兆美元的公司。輝達在標普500指數的權重高達8％，在那斯達克100指數的權重約為10％，早已成為這些指數的「穩定力量」，這意味著輝達股價的波動可能對整個產業產生重大影響，甚至引發全球市場的震盪。輝達的銷售與前景，受到科技業的密切關注，被視為人工智慧（AI）榮景健康狀況的風向標。

輝達公布第3季財報前，由於市場對AI泡沫疑慮的擔憂揮之不去，輝達股價在短短三週內下跌約10％。輝達公布Q3財報後，19日盤後股價衝上196美元，飆漲逾5％；美股主要指數期貨勁揚，道瓊指數期貨暫漲0.48％，標普500指數期貨暫漲1.14％，那斯達克100期貨勁揚1.66％。台股20日開盤一度飆漲逾900點，台積電股價一度上漲65元，至1460元。

輝達公布Q3財報後，19日盤後股價衝上196美元，飆漲逾5％。張智傑攝

黃仁勳：AI正進入良性循環，需求超越預期

輝達執行長黃仁勳向投資者表示：「外界大量討論AI泡沫，而從我們的角度來看，情況截然不同。」他還強調：「Blackwell晶片的銷量高得超乎預期，雲端GPU也已售罄。運算需求在訓練與推論持續加速成長，兩者皆急劇成長。我們已經進入良性循環，AI生態系統正快速擴張，有更多新的基礎模型開發者，更多AI新創公司，AI涵蓋更多產業，遍及更多國家。目前AI無所不在，無所不做，一切同時發生。」

黃仁勳10月透露，輝達在2025與2026年的AI晶片訂單總額已達5000 億美元。輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）表示：「這個數字還會增加。」克瑞斯透露，目前輝達最暢銷的晶片系列是Blackwell Ultra，這是Blackwell晶片的第二代版本。

地緣政治與供應鏈變數：輝達成長的新挑戰

此外，儘管輝達獲得了H20晶片（專為中國市場設計的降規版晶片）的出口許可證，但克瑞斯表示，該晶片當季的銷售額僅5000萬美元：「由於地緣政治問題與中國市場競爭日益激烈，本季未能實現大額採購訂單。」克瑞斯警告，輝達必須進入中國市場以保持競爭力：「美國必須贏得每一位開發者的支持，並成為中國公司在內的所有企業首選平台。」

《路透》（Reuters）報導，現在輝達正將目光投向中東，尋求新的成長途徑。美國商務部（Department of Commerce）19日表示，已批准輝達向沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）、阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）的兩家公司，出口至多3.5萬顆Blackwell晶片；根據市場估計，這些晶片價值將遠超過10億美元。

根據《路透》報導，黃仁勳曾透露輝達成長的最大限制因素，強調人工智慧產業的規模、新興性、複雜程度。他沒具體指出原因，但表示這種轉型，必須周詳規劃供應鏈、基礎設施、融資。

分析師：AI 泡沫疑慮猶在，輝達領先地位難撼

一些分析師表示，輝達第3季財報可能不足以平息人們對AI泡沫的擔憂。美國投行Stifel分析師羅伊（Ruben Roy）表示：「人們對AI基礎設施支出成長無法持續的擔憂不太可能消退。」英國交易平台IG首席市場分析師博尚（Chris Beauchamp）表示，輝達公布的第3季財報數據，「可能無法解決我們是否AI泡沫的疑問」。

英國大型投資平台Hargreaves Lansdown資深證券分析師布里茨曼（Matt Britzman）表示：「展望明年，需求不成，輝達已經累積大量訂單。新的情況是，其市場主導地位正受到審視，關鍵客戶正探索可行的替代方案，至少是如此規劃，因為他們尋求更快的計算速度，並擺脫對單一供應商的倚賴，獲得多元的供應來源。真正的問題在於，這些替代方案比較之下的實力如何。設計與承諾達到相似的效能是一回事，大規模的成績紀錄又是另一回事，在這方面，沒有任何廠商能與輝達匹敵。」