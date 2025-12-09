輝達盛讚川普放行H200晶片 台製造晶片將輸美檢查

輝達在台灣製造的H200晶片將先送回美國檢查後才能銷往中國。路透社



美國總統川普週一（12/8）宣布允許輝達（NVIDIA）銷售H200晶片至中國市場。輝達隨後發聲明盛讚該項決定，稱是「對美國最佳的平衡策略」。另據媒體消息，輝達的H200晶片將在台灣生產完成後先輸往美國進行檢測，再銷往中國市場。

在川普放行H200晶片銷往中國後，輝達週一發聲明盛讚此決策將「支持在美國的高薪職位和生產能量」。聲明中還說：「提供H200給商務部核准的商業客戶，是對美國有利的平衡策略。」

美國商務部官員向「彭博新聞」透露，輝達在台灣製造的H200晶片將先運回美國接受商務部工業安全管理局的檢查後，才能送往中國客戶手上。

此外，白宮官員也證實，川普在發文中所指的25%收益上繳美國政府並非筆誤。25%收益上繳比例比川普今年8月所說的15%更高。

川普週一在發文中表示，商務部將對輝達H200晶片出口規範制定最後方案，並適用於「超微（AMD）、英特爾（Intel）和其他偉大的美國公司」。

目前尚不清楚川普此言是否代表超微及英特爾出口晶片至中國，也須將上繳營收比例調漲為25%？

超微和英特爾尚未對外做出回應。

