輝達盤後公布財報 美股4大指數震盪走高

關心美股表現，輝達19號盤後公布第三季財報，市場高度關注，美股終結連日下跌的走勢，四大指數震盪走高，道瓊工業指數上漲47點，收在4萬6138點；那斯達克指數上漲131點，收在2萬2564點；S&P500指數上漲24點，收在6642點；費城半導體指數上漲119點，收在6670點。

輝達財報顯示，營收和獲利都超出預期，19號收盤上漲2.85%，盤後也持續上揚，一度上漲超過4%。台積電ADR上漲1.6%。



