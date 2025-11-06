輝達研議在台北設子公司 李四川：最快下週與新壽簽解約協議

台北市副市長李四川。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

針對輝達海外總部將落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安今（6日）上午表示，希望輝達在台北設立公司， 且要一定的資本。台北市副市長李四川下午說，輝達正在研擬在台北設子公司，至於與新壽合意解約，已在做新壽提出的項目及憑證審查，如果沒問題新壽要經過臨時董事會同意，可能要到下週才會簽訂協議書。

李四川下午出席都委會接受媒體訪問，被問到蔣萬安說希望輝達在台北設立公司一事，北市府有無與輝達討論？他指出，有，這部分大概輝達會考慮在台北是否設子公司，目前正在研擬。

廣告 廣告

至於與新壽簽署協議書，李四川則說，北市府請的會計師已針對新壽提出的項目、憑證做審查，原則上，如果沒有問題，可能新壽還是要經過董事會，可能要到下週，如果新壽董事會同意，才會簽解約協議書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

淘寶和拼多多可能被下架？陸委會：沒在台落地 別做不符營業項目的事

新壽「分手費」 李四川：應45億以下、含新壽已繳30多億