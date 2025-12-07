輝達破4兆美元仍怕破產 黃仁勳「CEO哲學」每週工作7天、凌晨4點讀千封信

輝達（Nvidia）市值突破4兆美元，但執行長黃仁勳近日坦言，深怕公司隨時會破產，並處於「焦慮狀態」。根據《Entrepreneur》雜誌、《財星》報導，黃仁勳在《喬羅根體驗》（The Joe Rogan Experience）節目中透露，他每天工作7天，而且33年來抱持著「距離破產只剩30天」的心態，「這種脆弱感、不確定感與不安全感從未離開過我」，且每天凌晨4點起床閱讀數千封電子郵件，包括感恩節和耶誕節，一天都沒有錯過。

黃仁勳坦承「失敗比貪婪更能驅動我」

「比起追求成功的渴望，我更強烈地不想失敗。」黃仁勳在節目中坦承，恐懼失敗是他最大的驅動力。他說，「失敗比貪婪更能驅動我。」他回憶1990年代中期輝達瀕臨崩潰的經歷，當時公司發現為日本遊戲公司SEGA開發的圖形技術有缺陷，資金即將耗盡。

他飛往日本向SEGA 執行長坦承，產品無法運作，但也承認輝達需要最後500萬美元才能存活。SEGA最終將剩餘款項轉為投資，給了這家苦苦掙扎的新創公司一線生機。

子女也加入工作狂行列

黃仁勳的兩名子女麥迪遜（Madison）和史賓賽（Spencer）都在輝達工作，兩人分別於2020年和2022年以實習生身份加入公司。黃仁勳說表示，他的孩子們每天都在輝達工作，「他們每天想和我一起打拼，所以工作量很大。」

33年執掌輝達從未鬆懈

黃仁勳於1993年共同創辦輝達並擔任執行長至今，已達33年，公司從遊戲顯卡製造商起家，近年轉型為AI晶片製造商，為微軟（Microsoft）、OpenAI與Meta等科技巨頭提供動力。輝達上月財報顯示第三季營收創下570億美元紀錄，10月更一度成為史上首家市值突破5兆美元的企業，但這些成就並未讓黃仁勳放鬆，也透露「脆弱感、不確定感、不安全感，這些感覺不會離開你」。

「充分經歷痛苦」的成功哲學

黃仁勳此前曾在史丹佛大學演講中，祝福學生「充分經歷痛苦和苦難」，認為逆境是培養韌性、降低期望並最終獲得成功的關鍵。他在節目中表示，「痛苦是旅程的一部分，當事情不順利時，你會感謝那些可怕的感受，因為當事情順利時，你會更加珍惜」。

老黃工作狂文化引發爭議

並非所有執行長都認同這種「永遠在線」的工作方式，專案管理新創公司Linear執行長薩里寧（Karri Saarinen）建立了價值12.5億美元的企業，卻優先考慮職場健康，要求員工每週工作標準40小時，並提供5週帶薪休假和4個月帶薪育嬰假。

薩里寧表示，「如果生活更平衡，你會感到更快樂、更充實，這會反映在你的工作中」。世界衛生組織等機構的研究也顯示，長時間不間斷工作可能降低生產力，並與職業倦怠、健康風險和決策疲勞有關。