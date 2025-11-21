輝達砸10億投資申請在台設子公司 經濟部今核准

（中央社記者呂晏慈台北21日電）輝達台灣總部預計落腳北士科T17、T18基地，提出投資金額新台幣10億元計畫設立子公司，經濟部今天說明，由於投資項目並無涉及禁止或限制外資投資項目，今天正式核准輝達設立子公司申請案。

北投士林科技園區T17、T18基地目前由新光人壽取得地上權，台北市政府正與新壽協商以新台幣44.3億餘元合意終止契約，再專案設定地上權給輝達（NVIDIA）。

台北市長蔣萬安昨天透露，輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）告訴他，輝達已在進行設立台灣子公司相關作業，兩人相約最快明年農曆年前能簽約。

針對輝達正進行設立台灣子公司作業，經濟部今天說明，經濟部投資審議司今年9月26日核准美商NVIDIA設立台灣輝達經典股份有限公司，NVIDIA於11月12日再申請修正投資計畫，將投資金額提高到新台幣10億元，用於開發商辦大樓等。

經濟部表示，由於投資項目並無涉及禁止或限制外資投資項目，經審查均符合外國人投資條例的規定，今天正式核准NVIDIA申請案。（編輯：林淑媛）1141121