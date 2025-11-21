輝達砸10億申請在台灣設立子公司 經濟部准了

輝達（Nvidia）台灣總部確定落腳北士科T17、18基地，預計投資10億新台幣設立子公司。經濟部今（21）天證實，投審司於9月就已核准輝達設立子公司的申請案，本月輝達再度申請修正投資計畫，輝達也於今日正式核准。

經濟部指出，有關媒體報導輝達正在進行設立台灣子公司作業一節，投審司先於今年9月26日核准美商輝達設立台灣輝達經典股份有限公司，輝達於11月12日再申請修正投資計畫，將投資金額提高到新台幣10億元，用於開發商辦大樓等。由於投資項目並無涉及禁止或限制外資投資的項目，經審查均符合外國人投資條例的規定，因此經濟部已於11月21日核准Nvidia本次申請案。

廣告 廣告

經濟部長龔明鑫也表示，中央政府絕對支持，地方政府也很努力，雙方共同讓輝達海外總部順利在台灣落腳。他提到，9月時輝達就已經申請，經濟部當時也已經核准，這次他們有計畫變更，將資金量增加到10億，經部也對此表達非常歡迎，因此也在今日盡快核定。

台北／陳可親 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

台股早盤一度急殺逾900點「3原因拖累」！記憶體族群重災觸及跌停

輝達財報無力救市、聯準會降息可能性降低 美股四大指數全面收黑

輝達確認將在台設子公司 蔣萬安：相約農曆年前簽約