輝達砸20億美元入股新思科技 擴大策略合作夥伴關係

近年台股ETF市場快速膨脹，而去（2024）年最受矚目的莫過於主動式台股ETF，財經專家阮慕驊分析，主動式ETF可以保留比被動式ETF更多的現金部位，被認為有較大的股市多空行情的因應空間，吸引大量投資人出手。至於有沒有機會、如何打敗被動式ETF？阮慕驊指出，「主動式ETF的選股」、「投資組合是否掌握了市場主流族群」將會是勝敗關鍵。阮慕驊透過臉書發文分析，主動......

風傳媒 ・ 1 天前