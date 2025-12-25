輝達砸200億美元收購AI新創Groq？ 黃仁勳回應了

輝達執行長黃仁勳。路透社



高效能人工智慧（AI）加速晶片設計新創公司Groq宣布與AI晶片大廠輝達（Nvidia）達成技術授權協議，一度傳出輝達已砸下200億美元現金收購該公司，但輝達執行長黃仁勳對相關傳聞予以否認。

美國財經媒體CNBC週三（12/24）引述創投公司Disruptive執行長戴維斯（Alex Davis）透露，輝達已同意以200億美元現金收購Groq，將獲得該公司的全部資產，但不包含其雲端業務。

若屬實，此次交易將是輝達至今規模最大的一筆收購案。

隨後，Groq發文表示，已與輝達就公司的AI推理技術達成一項非獨家的授權協議，但並未透露具體價格。根據協議，Groq創辦人兼執行長羅斯（Jonathan Ross）、總裁馬德拉（Sunny Madra）等高階主管將加入輝達，共同推進和擴大該授權技術的應用。

Groq進一步指出，該公司將維持獨立營運，由財務長愛德華茲（Simon Edwards）擔任執行長，其雲端業務亦將持續運作。

根據CNBC取得的員工郵件，黃仁勳在信中表示，協議將擴展輝達的能力。「我們計劃將Groq的低延遲處理器整合至輝達的AI工廠架構之中，擴展平台以服務更廣泛的AI推理與即時工作負載。」

黃仁勳補充說：「雖然我們將吸納Groq的優秀人才並取得其智慧財產權，但本次交易並非收購Groq公司本身」，對砸下200億美元現金收購該公司的傳聞予以駁斥。

Groq專精於「推理」領域，即利用已訓練好的AI模型來回應使用者請求。路透社指出，儘管輝達在AI模型訓練市場佔據主導地位，但在推理領域面臨更激烈競爭，超微半導體（AMD）以及Groq、Cerebras Systems等公司皆試圖挑戰其地位。

